Gestão rigorosa aos catamarãs!..

Mais uma fonte de receitas para a economia – o renascimento do transporte marítimo provincial de passageiros e de carga, um segmento de negócio de que o Brasil “dá cartas” através, sobretudo, do transporte fluvial. O País, como é sabido, detém também muitos rios navegáveis, mas que são negligenciados, como por exemplo, o rio Kwanza e de outros com curso para países vizinhos, que muito bem explorados potenciariam as receitas não petrolíferas do País, para além de promover o turismo interno e externo de um modo geral.

O Ministério dos Transportes e a Sécil Marítima, nova empresa gestora dos catamarãs, anunciaram o transporte marítimo provincial com ligação para o Soyo-Cabinda e vice-versa e, posteriormente, de Luanda para aqueles dois destinos, após testes muito bem-sucedidos. Aliás, não é por acaso que o Presidente da República inaugurou hoje, na província de Cabinda, o terminal marítimo de passageiros. O custo da viagem passa a ser 15 mil Kz contra 25 mil Kz que eram pagos em embarcações artesanais para deslocações de Cabinda ao Soyo e vice-versa.

Contudo, a iniciativa é louvável pelos vários ganhos, mas é preciso levar em linha de conta o que correu mal com a antiga empresa gestora dos catamarãs, que, essencialmente, explorava o transporte marítimo no percurso Centro da Cidade-Kapossoka-Mussulo até Cacuaco. Urge não cometer os mesmos erros sob pena de se deitar fora todo um investimento feito. Na verdade, é necessário saber reinventar, daí estar aberta uma oportunidade para exploração deste negócio que pode ser uma mola impulsionadora para a economia, com abertura para além do “longo curso” de rotas curtas entre a mesma província, por exemplo entre a Samba e Cacuaco, em Luanda, entre Porto Amboim e Sumbe, no Cuanza-Sul e entre Barra do Dande e Ambriz, no Bengo, como aliás, é assinalado pela empresa gestora dos catamarãs. No âmbito da concorrência está aí aberta uma janela de oportunidades para o sector privado investir no transporte provincial marítimo de passageiros e quem sabe no fluvial, ainda não explorado no País.