Fusões, aquisições... na banca

Se gere uma empresa em geral e um banco, sabe que não é fácil sobreviver num mercado cada vez mais globalizado e competitivo.

Embora por vezes pareça pouco activo naquele conceito de banca comercial, de agência aberta, aliado ao número de mais de vinte (20) bancos com licença e a operar em Angola e ainda o que há para se fazer de literacia financeira, o sector bancário também «sofre» da concorrência e ela não dá tréguas. Os consumidores são cada vez mais exigentes, o espírito de mudança tem de ser promovido todos os dias e é preciso acrescentar valor ao negócio para se obter vantagens competitivas.

O princípio é sempre o mesmo: só sobrevivem as empresas que inovam, criam valor e se focam nos clientes ao invés de se focar em si mesmas. Neste mercado financeiro angolano, uma das soluções para grande parte dos bancos em Angola pode ou deve passar mesmo pela fusão ou pela aquisição de outro ou com outro banco para manter o desiderato acima mencionado.

As fusões e aquisições empresariais, em que os bancos também se incluem, são processos que efectivamente contribuem para que as organizações diversifiquem as suas atividades e/ou se tornem mais fortes e competitivas. Por vezes trata-se de uma questão mais profunda: a própria sobrevivência da instituição.

Diferença entre fusão e aquisição

Genericamente, fusão é a junção de duas ou mais empresas que deixam de existir individualmente para se tornarem numa única nova empresa e aquisição é a compra do controlo accionista de uma empresa por outra, considerando que a primeira desaparece. Pode dizer-se ainda que, fusão consiste numa operação societária que envolve duas ou mais empresas que aliam os respectivos patrimónios para formar uma nova sociedade comercial (na maioria dos casos, as fusões de empresas envolvem empresas de dimensão semelhante) e aquisição consiste numa operação societária no qual o património total de uma empresa de menor dimensão passa a ser controlado parcial ou totalmente por uma empresa de maior dimensão.

Motivos que levam os bancos a optarem pela fusão ou aquisição:

Mesmo havendo diferenças conceptuais e empíricas entre as estratégias de fusão e aquisição, os motivos que levam os bancos a optarem por estes mecanismos são idênticos, sendo os principais:

• Aumento da eficiência: ganhos de sinergia e/ou economias de escala: de serviços centrais, agências bancárias, e claro, de recursos humanos;

• Aumento da quota de mercado;

• Acesso a novos mercados;

• Ascensão a uma posição de domínio no mercado.

• Maximização de resultados económicos, patrimoniais e de cash-flow, com redução de custos;

• Diminuição do risco de negócio;

• Substituição de equipas de gestão por outras mais competentes;

• Maximização de resultados por otimização fiscal;

• Oportunidade de aquisição de uma empresa desvalorizada;

• Benefícios e isenções fiscais.

No caso da banca angolana, podemos ver em quatro (4) rácios fundamentais (sem descurar outros como de transformação de depósitos em crédito, ROE, margem financeira, produto bancário, RLE e Dividendos/RLE), quando se avaliam a qualidade das contas de um banco: total de activos, crédito líquido a clientes, depósito de clientes e total do capital próprio. Nestes quatro (4) indicadores, seis (6)dos bancos cimeiros fazem pelo menos 60% do total:

De um universo superior a 20 bancos e com os dados de 2020, pode perceber-se que há muito «terreno» para fusões e aquisições, principalmente em 2023, com uma nova legislatura, novo Governo, novos programas públicos, alterações de política económica: orçamental, cambial, fiscal, etc que vai influenciar o mercado financeiro monetário (banca) para o que se avizinha como inevitável: menos bancos, menos empregos directos na banca, mas teremos bancos maiores, mais robustos a ciclos económicos de prosperidade e outros de recessão. Aliás, mais preparados para o «futuro» mais tecnológico, de inteligência artificial (ver artigos em edições anteriores do mesmo jornal), com bancos digitais, com atendimento virtual e numa atmosfera de criptomoedas ou moedas digitais e outras formas de activos, mas que os bancos não percam ou recuperem a sua identidade de bancos comerciais, atentos e operantes na economia real, com a menor participação do Estado na economia.