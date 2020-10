Fungibilidade – O que está a ser feito para a Dinamização do Mercado Secundário de Dívida Pública?

O mercado secundário de títulos é o ambiente onde os investidores podem negociar seus títulos com outros investidores, ou seja, não há transacções directas com quem emitiu os referidos instrumentos, como ocorre no mercado primário.

Em função dos instrumentos transaccionados poderemos ter diferentes segmentos de mercado secundário, porém, o que serve de objecto de análise neste artigo é o mercado secundário de dívida pública (MSDP).

O MSDP destina-se a conferir liquidez aos títulos de dívida pública, tornando possível os investidores realizarem continuamente operações de compra e venda entre si, com transparência de preços e quantidades e com prazos adequados às suas necessidades de conversão dos títulos em dinheiro.

A dinamização do MSDP depende de determinados factores, desde a literacia financeira como também de aspectos da microestrutura do mercado, particularmente, a fungibilidade dos títulos.

A fungibilidade é uma característica de certos activos que se consubstancia no facto de os mesmos poderem ser perfeitamente substituíveis por outros bens ou activos do mesmo tipo e qualidade, sendo que esta substituição não implica perda de valor ou de direitos.

A fungibilidade é uma característica de extrema importância no processo de negociação, uma vez que permite os investidores partirem do pressuposto de que todos valorizam o mesmo activo de igual forma, eliminando assim as possibilidades de arbitragem.

No mercado obrigacionista, duas obrigações (mesmo emitidas em datas diferentes) são consideradas fungíveis se apresentarem as mesmas características, em termos de data de maturidade, taxa e periodicidade do cupão e regime fiscal, permitindo assim a perfeita substituição de uma pela outra. Quando as obrigações são fungíveis, existe uma padronização das taxas de cupão e das datas de maturidade das emissões feitas dentro de um determinado tempo.

Assim, tornando as emissões fungíveis é possível aumentar o número de obrigações em circulação com as mesmas características, o que por sua vez promove maior profundidade e liquidez no mercado secundário. Esta maior profundidade e liquidez no mercado secundário também beneficia o emitente, uma vez que contribui para o aumento da procura pelo título, para a descoberta do preço e para a redução do custo do capital.

Em Angola, o processo de fungibilidade dos títulos tem evoluído bastante nos últimos anos, tendo em conta o trabalho que tem sido feito pelo emitente Estado no sentido de melhorar a qualidade das emissões para dinamizar o MSDP. São visíveis as melhorias na calendarização das emissões e principalmente na redução do número de títulos com as mesmas características mas com referências de negociação diferentes, vulgo International Securities Identification Number (ISIN).

No que tange à calendarização das emissões, os Planos Anuais de Endividamento dos últimos anos têm apresentado uma nova abordagem, sendo que os leilões de obrigações do tesouro (OT) passaram a ser feitos apenas uma vez por mês, e dos bilhetes do tesouro (BT) passaram a ser feitos duas vezes por mês, situação que contribui para uma melhor programação, qualidade e previsibilidade da emissão.

Relativamente aos ISIN, de acordo com dados da Unidade de Gestão da Dívida Pública (UGD), de Fevereiro a Dezembro de 2019, o número de ISIN em circulação reduziu de 806 para 633 (cerca de 21%).

A redução deveu-se ao resgate dos títulos existentes, ou seja, a medida em que os títulos são resgatados extingue-se o respectivo ISIN, e ao processo de reabertura de leilões, ou seja, as novas emissões de títulos têm sido feitas com o mesmo ISIN e maturidade residual dos títulos já emitidos.

Todos estes avanços observados hoje contribuem para a dinamização do MSDP e consequentemente para o aumento da liquidez dos títulos, e este, é com certeza um grande benefício trazido pela prática de emissões fungíveis. Entretanto, podese dizer que o maior impacto que um processo de emissões de títulos fungíveis tem no mercado obrigacionista é a criação de uma curva de rendimentos (yield curve).

A curva de rendimentos representa a correspondência, sobre a forma gráfica, entre taxas de rendimento até à maturidade e as maturidades residuais de títulos emitidos pela mesma entidade (com ratings idênticos) e na mesma moeda. Sendo que os títulos de dívida pública são considerados como risk-free, a yield curve serve como ponto de referência para comparação da relação risco-retorno dos restantes instrumentos financeiros com maturidades correspondentes.

Nesta senda, pode-se concluir que, com as melhorias que se têm verificado na qualidade das emissões, juntamente com a introdução no mercado da figura do operador preferencial dos títulos do tesouro (OPTT), a médio e longo prazo poderão verificar-se elementos necessários visando a consolidação da curva de rendimentos dos títulos, a fungibilidade e a consequente dinamização do MSDP.