Formação e conhecimento: os principais desafios para o mercado de capitais

Os passos relevantes que o Executivo angolano tem dado ao nível da regulação, tendo em vista a dinamização do mercado de capitais, tendem a preparar a economia nacional para novos desenvolvimentos, de onde se destaca a execução de um programa de privatização de empresas nacionais de referência.

O objectivo principal do mercado de capitais é o reforço da eficiência económica e a alavancagem

da economia, proporcionando liquidez às empresas públicas e viabilizando o seu processo de recapitalização.

Para isso é importante assegurar que, no futuro, o foco se materialize na melhoria da literacia financeira dos

agentes que actuam nesse mercado.

De facto, o aumento das competências dos agentes nesta área constitui um dos maiores desafios actuais

para o mercado de capitais. Intermediação financeira, mercado primário, mercado secundário, acções, títulos e valores mobiliários: que conceitos são estes e como podem ser definidos? Mas será que o conhecimento e domínio destes conceitos é o mais importante? Numa primeira fase, talvez sejam as competências técnicas as mais relevantes. Porém, não será possível atingir os resultados que o Executivo pretende sem uma mudança de mentalidade e de comportamentos.

Esta mudança tem que ser iniciada com uma melhoria da confiança dos agentes no sistema financeiro, seja daqueles com excedentes de liquidez, ou mesmo dos que têm necessidades de financiamento. Para além do Estado, que pretende reduzir o seu peso e as intervenções na economia, as instituições bancárias e as seguradoras têm um papel fundamental e uma enorme responsabilidade no fomento da confiança e credibilidade do sistema financeiro. Certamente que poderão aproveitar um conjunto importante de oportunidades enquanto intermediários do mercado de capitais, mas deverão também assumir responsabilidades. A estas entidades cabe, nomeadamente, o encargo de recrutar, formar e manter recursos humanos com competências comportamentais e de gestão adequadas para promoverem o funcionamento de um mercado de capitais eficiente. Não é demais afirmar que o contributo que as parcerias que os sectores bancário e segurador nacionais têm com empresas consultoras podem ser melhoradas e potenciadas para garantir o sucesso do desenvolvimento do mercado de capitais em Angola.

Neste contexto, a melhoria contínua dos agentes económicos nacionais, com enfoque no reforço de conhecimentos e de competências de natureza financeira e na qualidade da regulação, em linha com as melhores práticas internacionais, deve ser encarada como o principal factor de potenciação de um mercado de capitais eficiente e dinâmico que venha a concretizar um impulso para a economia, e em última instância, para a sociedade angolana.