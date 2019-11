Finantech e Angola: uma visão, um objectivo, um mercado!

A história do sucesso da Finantech começou em Setembro de 1994, com a criação de uma startup dedicada ao desenvolvimento de software para negociação no mercado de capitais. Com mais de 25 anos de experiência, aperfeiçoamos a fórmula Finantech ano após ano, apostando na inovação e na comercialização de novos produtos e novas versões que acompanhassem a constante evolução dos mercados e das instituições reguladoras nacionais e internacionais.

Hoje somos a empresa líder em Portugal, estando presente em 90% das instituições financeiras, tendo também uma vocação cada vez mais internacional, com presença significativa em vários países da Europa e África, com especial destaque para Angola, onde estamos desde o inicio da criação da BODIVA e empenhados no seu sucesso, apoiando as instituições financeiras na crescente robustez das soluções informáticas que suportam este negócio.

Chegamos agora a um momento crucial na evolução do mercado de capitais em Angola, onde as entidades procuram activamente soluções competentes, fiáveis e tecnologicamente avançadas, incorporando as mais recentes inovações tecnológicas por forma a acompanhar as tendências de mercado na sua operativa de negociação. Alinhado com esta evolução, estamos convictos que o mercado de capitais disponibilizará a negociação de novos produtos financeiros, sendo este um marco crucial, pelo que a Finantech continua a trabalhar proactivamente e de perto com os seus clientes tendo como objectivo incorporar estas mesmas tendências nos seus produtos. A par disto, prezamos a autonomia e digitalização de processos, com o permanente foco na simplificação e emancipação de tarefas e processos por parte dos nossos clientes, algo pelo qual encontramos uma forte procura no mercado angolano.

O crescimento do mercado de capitais em Africa tem sido um grande desafio para a Finantech, e enfrentamo-lo com a maior das ambições. Uma parte muito significativa dos nossos mais recentes e diversos projectos é precisamente dedicada aos clientes do continente africano.

Exemplo do desafio e diversidade destes singulares projectos foi a criação de toda a infra-estrutura de negociação da Bolsa de Valores de Cabo Verde, onde- numa excelente relação de colaboração e partilha com a BVCV- iniciamos um projecto inovador e revolucionário para a nossa empresa e para o mercado local.

Continuamos na vanguarda da inovação tecnológica e do produto, sendo um claro desafio e oportunidade o papel das fintech’s na Economia 4.0. A incorporação de processos com recurso a AI, Machine Learning, Blockchain, entre outras tecnologias nos nossos produtos, é um claro exemplo desta transformação. A inovação é um dos grandes pilares e valores da Finantech, sendo este período uma oportunidade que revemos não só como estratégica, mas como fulcral para o sucesso futuro da nossa empresa. Estamos aqui para o acompanhar nesta transformação!