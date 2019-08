Factores críticos para o sucesso de uma transação

Como profissionais na área de transacções, e em específico na área de Fusões e Aquisições (F&A), temos assessorado Clientes em vários processos de compra e venda de Empresas. Nos últimos anos, temos verificado que existe um crescente nível de preparação por parte dos intervenientes neste tipo de Operações.

Nesse sentido, gostaríamos de destacar, 4 aspectos comuns que observamos frequentemente em transações bem-sucedidas, e cuja preparação e reflexão se assume como ponto determinante para o sucesso de uma transacção:

1)Preparação da transacção

Antes de iniciar um processo de F&A, é importante estudar as estratégias alternativas de saída e preparar a empresa para a venda, garantindo assim uma maximização do valor para o acionista. A preparação antecipada da venda envolve, geralmente os seguintes passos: Compreensão das perspectivas e histórico de F&A do sector, clarificação / alinhamento das expetactivas de preço e estrutura da Transação, definição da estratégia de saída, identificação dos potenciais investidores, definição do plano de ação, etc.

2)Definição atempada das implicações futuras após transacção

Importa validar antecipadamente as implicações que podem vir a resultar dos eventuais processos de venda/ compra, sejam elas fiscais (ex. apuramento do valor das mais-valias após a venda), legais (ex. responsabilidade sobre contingências), comerciais (ex. necessidade de ficar fora do setor de atividade por um período de tempo), reputacionais, entre outras. Estas eventuais implicações podem, se desconhecidas na fase de preparação, invalidar negócios em estágios avançados de análise / negociação; trazendo impactos negativos e desnecessários para Compradores e Vendedores (investimento financeiro, temporal e reputacional).

3)Identificação dos mecanismos de ajuste ao preço

Numa fase inicial de negociação (Oferta Não Vinculativa), Vendedores e Compradores podem chegar a um pré-acordo relativamente ao valor da transacção. No entanto, nesta fase ainda estão por realizar muitas diligências necessárias até ao fecho da Transação (i.e. Due Diligence). Assim, torna-se fundamental, se possível, que sejam definidas e/ ou compreendidos antecipadamente os eventuais ajustamentos ao Preço que poderão resultar do processo de Due Diligence. Para isso, a experiência passada e a profissionalização das transações torna-se importante de forma a clarificar o entendimento das ofertas não vinculativas (numa fase anterior à Due Diligence) e pressupostos associados às mesmas; garantindo as bases de partida para um bom desfecho negocial.

4)Capacidade de negociação

Os processos de F&A geralmente envolvem uma componente negocial grande entre as Partes. Nestas fases de negociação, a presença de especialistas técnicos e com experiência em negociação pode ser um elemento facilitador. É frequente que, após a definição da estratégia de negociação, os processos de negociação sejam liderados por uma equipa de profissionais com experiência em F&A. A condução das negociações por parte destes profissionais permite um menor desgaste relacional entre as Partes e assegura uma maximização do benefício da Operação.

Em resumo, gostaríamos de destacar a importância das pessoas (Compradores e Vendedores), a composição das equipas de assessores, e a experiência das mesmas em processos de F&A como factores críticos para o sucesso de uma transacção. De facto, a nossa experiência diz-nos que quanto maior é a preparação e o conhecimento dos Compradores e dos Vendedores relativamente a este tipo de processos, e quanto menores são as assimetrias de informação entre os interlocutores, maior é a probabilidades do negócio se executar e gerar benefícios para os seus intervenientes.