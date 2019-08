Ética e Recursos Humanos: educação e desenvolvimento

Falar da história da gestão de recursos humanos – profissionalmente falando – em Angola, é um exercício que exige frieza e ponderação.

Ao mesmo tempo que somos obrigados a admitir progressos – quer do ponto de vista histórico, quer do ponto de vista humano – também temos que ser exigentes sobre a diferenciação do contributo ao desenvolvimento de diferentes actores tendo em conta a geografia da sua génese.

Valorizar ideias de pessoas locais é um desafio que – hoje mais do que nunca – é imposto principalmente sobre os actores sociais que têm mandatos que exigem apostar em talento.

No vernacular da área de gestão de recursos humanos – ou capital humano como mais popularmente e talvez correctamente tem vindo a serchamada – falar em talento no domínio da gestão de pessoas significa falar em activos humanos cuja demonstração de potencial para a criação de valor organizacional e económico-social faz deles isso mesmo (talentos).

Um dos exemplos a nível mundial do sucesso do investimento em educação e desenvolvimento de talento – muitas vezes citado – é a Suécia. Apesar do sucesso do seu sistema de ensino, a Suécia continua a aumentar o seu investimento em educação sendo que no ano de 1999 representava cerca de 6.93% e em 2015 passou a 7.55% do PIB.

Com a frieza necessária é exigido que cada vez mais se aposte no desenvolvimento de pessoas que possam contribuir para a construção de um futuro – nas organizações comerciais, vulgo empresas, e não só – que possa ser indubitavelmente marcado por desenvolvimento humano, claramente agregador de valor sócioeconómico, e objectivamente que seja medido pelos seus resultados.

Resultados falam mais do que qualquer outro meio, contudo não é possível pedir resultados a quem não são dados nem os meios nem as oportunidades para que possa através da sua performance demonstrar a eficácia ou eficiência das suas competências.

De forma ponderada é necessário que sejam friamente analisados os objectivos organizacionais e como e quais dependem de pessoas.

Igualmente necessário é perceber os timings certos e necessários para que as pessoas tenham a oportunidade de contribuir para os resultados.

Algo que não tem sido muito falado ultimamente é o antiquado “trabalho de equipa”.

A progressão de carreira tem exigido um crescente individualismo que tem levado a que as organizações tenham um foco na valorização de resultados organizacionais como se um único elemento – líder ou sublíderes – fossem responsáveis por resultados alcançados por equipas.

Mais, é descorado o facto espelhado no exemplo apresentado em seguida mesmo quando os resultados alcançados são acimadas metas estabelecidas para um determinado período: qual seria o resultado se toda a equipa tivesse contribuído com aquilo que são as suas competências?

O futuro da ética empresarial estará dependente daquilo que será a dimensão da gestão de capital humano assim como a capacidade de pensar o futuro das competências necessárias para o sucesso das organizações.