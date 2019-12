Estratégia de crescimento por aquisição

O estado (crise) actual da economia angolana tem sido um verdadeiro teste às empresas públicas e privadas nos sectores financeiro e não financeiro, principalmente para aquelas empresas que apresentam menos competências de gestão, ou seja, que

são geridas de uma maneira menos profissionalizada e ineficiente, não obstante a sua estrutura de negócio ter grande potencial e margem para crescimento.

Face ao dinamismo do mercado (alguma contracção da procura, níveis de investimentos ainda tímidos, baixo nível de confiança dos empresários, etc), as empresas mais sólidas têm nesta conjuntura económica uma excelente oportunidade para alcançar um crescimento “não orgânico” e entrar em outros segmentos/mercados, bem como diversificar a carteira de negócios (“não colocar todos ovos no mesmo cesto”), po- dendo para o efeito adquirir (e se for necessário fusionar) empresas que enfrentam mais dificuldades.

Para melhor compreensão, convém começar por distinguir os termos aquisição e fusão. Entende-se por aquisição (Acquisition, em inglês) uma transacção de parte ou da totalidade das quotas ou acções de uma sociedade, em que se pode atingir uma posição minoritária ou de controle.

As fusões (Merger, em inglês) verificam-se quando há a reunião de duas ou mais empresas

numa só, podendo ser:

• Fusão-incorporação: quando se trata da incorporação de uma sociedade noutra, desaparecendo a incorporada. Exemplo: Sociedade A +

Sociedade B = Sociedade A

• Fusão-concentração: quando se trata da constituição de uma nova sociedade para a qual são

transferidos os patrimónios das sociedades, desaparecendo estas, os sócios/accionistas de ambas podem manter-se. Exemplo: Sociedade A +

Sociedade B = Sociedade C

O principal objectivo de uma operação de aquisição e fusão (geralmente denominado por M&A) é criar valor económico, que só é possível quando o valor da empresa adquirente ou resultante da fusão – após a operação – for superior ao valor das

empresas existentes antes da operação.

Normalmente, há criação de valor para os accionistas da empresa adquirente sempre que se verificar que:

• A empresa-alvo a adquirir ou fusionar está subvalorizada;

• A empresa-alvo é gerida de forma ineficiente;

• Há possibilidades de realização de sinergias entre as empresas envolvidas.

Uma estratégia de crescimento por aquisição apresenta três configurações possíveis, nomeadamente:

• Aquisição horizontal (AH): consiste na aquisição de empresas concorrentes;

• Aquisição vertical (AV): consiste na aquisição

de empresas de diferentes fases da cadeia de valor (fornecedores e clientes);

• Aquisição de diversificação (AD): consiste na aquisição de empresas de outras áreas de actividade.

Para cada uma destas configurações estratégicas existem ganhos esperados, sendo as aquisições horizontais aquelas que oferecem ganhos mais relevantes e completos, como se destaca abaixo:

Ganhos esperados com as estratégias de crescimento por aquisição

• Poder de mercado (AH: Possível; AV: Improvável; AD: Possível) • Sinergia Operacional (AH: Possível; AV:

Possível; AD: Improvável) • Sinergia Financeira (AH, AV e AD: Possível) • Sinergia Estratégica (AH, AV e AD: Possível)

No mercado angolano tem sido mais notável a realização deste tipo de operações no sector bancário, que muito recentemente registou com sucesso a operação de M&A realizada entre os bancos Privado Atlântico e Millennium, que deu origem ao BANCO MILLENNIUM ATLÂNTICO, e continua a sinalizar novas operações, como é exemplo a eventual fusão que poderá acontecer entre o BNI e o FINIBANCO, conforme noticiou a agência Lusa no dia 10 de Maio do ano em curso.

A pressão do Banco Nacional de Angola (BNA) sobre os bancos comerciais através de novas instruções/exigências, destacando-se a análise da qualidade dos activos, no âmbito do programa de financiamento ampliado celebrado em o Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Governo Angolano, e a necessidade das Pessoas Politicamente Expostas abandonarem a estrutura accionista dos bancos comerciais, pode alimentar a expectativa de que surgirão mais operações desta natureza a curto e médio prazo, pois alguns bancos poderão não reunir as condições necessárias para se manter no mercado, abrindo portas a um processo de alienação/aquisição.

Fora do sector financeiro existem oportunidades que podem ser aproveitadas por empresas que dispõem de capacidade financeira e que pretendem alcançar um crescimento “não orgânico” por via de uma estratégia de aquisição.

De um modo geral, qualquer empresa que pretender o crescimento “não orgânico” terá de considerar o seguinte roteiro para uma operação de M&A:

a) Para a empresa adquirente, o processo de aquisição passa tipicamente pelas seguintes fases:

• Fase 1: Desenvolvimento da estratégia

• Fase 2: Pesquisa da empresa-alvo

• Fase 3: Abordagem inicial e diagnóstico

• Fase 4: Negociação e estruturação

• Fase 5: Due Diligence e documentação legal

• Fase 6: Pós-Aquisição

b) Para uma empresa a ser alienada, o processo de alienação passa tipicamente pelas seguintes:

• Fase 1: Preparação da alienação;

• Fase 2: Pesquisa da empresa-alvo;

• Fase 3: Marketing da alienação;

• Fase 4: Negociação, informação e oferta;

• Fase 5: Due Diligence e documentação legal;

Este tipo de estratégia de crescimento por aquisição garante uma agilidade muito forte para se

conquistar novos espaços no mercado, que seria mais demorado e dispendioso numa dinâmica orgânica das empresas.

Na economia global, as fusões e aquisições ganharam importância própria desde 1897, e tem sido reforçada ao longo dos anos. De acordo com o relatório 2019 Global M&A Outlook da JP Morgan, em 2018, o mercado global de M&A anunciou um volume de transações na ordem dos 4,1 triliões de dólares.