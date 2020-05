Estado de resignação

Estamos a uma semana do fim do prazo para a entrega da proposta de revisão do Orçamento Geral do Estado (OGE) 2020 à Assembleia Nacional. Como foi anunciado após a 3.ª reunião ordinária da Comissão Económica do Conselho de Ministros, a revisão deverá estar concluída em Junho.

O contexto económico, fortemente afectado pela pandemia da COVID-19, força uma revisão do mapa das receitas e despesas para o segundo semestre do corrente ano. Esta revisão implica rever as fontes de captação de financiamento e seleccioná-las com responsabilidade, para que se salvaguarde a sustentabilidade do seu pagamento.

Envolve, de igual modo, apontar as prioridades das despesas publicas para projectos que garantam o melhor uso dos recursos, com retorno para a qualidade de vida dos cidadãos (contribuintes) e dos investimentos do sector privado.

No primeiro caso, importa ter o cuidado de não se elevar a carga tributária, embora seja essa a recomendação de alguns manuais para períodos como o presente. A justificativa é clara: antes da crise da COVID 19, o País já estava mergulhado em dificuldades económicas, com as empresas e as famílias a transformarem o impossível no possível.

A inflação e a desvalorização cambial corroem as poupanças e, em muitos, casos cortam para mais da metade o retorno do investimento. Como é obvio, sem poupança não há investimento e sem retornos saudáveis não há continuidade de negócios, logo, a matéria colectável cai.

Se o Estado não fizer uma revisão da política tributaria, arrisca-se a ver reduzido o número de contribuintes para os próximos orçamentos. O mesmo deve acontecer com política monetária e cambial.

No que diz respeito à qualidade das despesas, o tema assume uma característica ainda mais sensível que a primeira, pois os êxitos das metas traçadas dependem do rigor, da transparência e da equidade nas despesas públicas, em suma, da sua qualidade.

Os cortes anunciados pela ministra das Finanças, Vera Daves de Sousa, e outros já implementados, marcam o começo de uma era de contenção de despesas. A continuidade e a extensão deses cortes devem abarcar todos os órgãos públicos, desde que não comprometam a execução de tarefas consideradas fundamentais.

O Serviço Nacional de Contratação Pública deve continuar e, se possível, intensificar o zelo no controlo da qualidade da despesa pública. As denúncias de actos de improbidade administrativa e outros actos ilícitos devem ser encorajadas, pois lesam o interesse e o património de todos nós.

Em suma, a pandemia da COVID-19 coloca o País em estado de resignação, ao forçar a implementação de medidas que noutro momento estaríamos relutantes em aceitar. Ninguém, digo, nenhuma instituição está fora do escopo das mudanças.