Recentemente a Comissão Económica do Conselho de Ministros apreciou, uma Proposta de Lei que altera o Código do Imposto Industrial, no respeitante à taxa do imposto industrial que incide sobre os serviços acidentais prestados por não residentes a entidades residentes em Angola, isto é, a taxa de retenção na fonte de imposto industrial aplicável ao pagamento de serviços ao estrangeiro.

De acordo com a proposta, o imposto passa de 15% para 6,5%, com vista a estimular o Produto Interno Bruto (PIB), promoção do investimento privado com segurança jurídica e a estabilidade fiscal.

Essa foi agrada em meados de 2020, de 6,5% para 15%, e gerou muita contestação e uma grande pressão, sobretudo do sector petrolífero, que viu no agravamento da taxa uma forte ameaça ao investimento directo estrangeiro, que por sinal é o sector que mais contribui com receitas fiscais.

No OGE para este ano, o Executivo reagiu e percebeu que uma taxa de 15% seria uma medida fiscal contraproducente na captação e retenção de investimento estrangeiro.

Outra medida que também gerou muita contestação foi a implementação do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA), que entrou em vigor, a 01 de Outubro de 2019, com uma taxa única de 14%. Que depois, em Outubro do ano 2021 foi anunciada a redução de 14 para 7%.

De recordar que em 2020 a ministra a das Finanças, anunciou que o Angola iria contar com um Fundo de Estabilidade Fiscal (FEF) que segundo a ministra que visa “suavizar a volatilidade das despesas fiscais e reduzir a frequência e severidade das flutuações” na economia devido o contexto macrofiscal que o País vivia desde 2014. Dai a intenção de se olhar para a instabilidade fiscal e procurar a estabilidade.

A política fiscal é o conjunto de medidas adoptadas pelo governo para, a partir de modificações em suas despesas e receitas (o tal controlo do Orçamento Geral de Estado), atingir um estado de estabilidade na economia nacional.

Como uma das principais formas de política económica (juntamente com a política monetária e cambial), a política fiscal se concentra principalmente nos dois componentes principais do OGE (os gastos e a tributação(impostos)).

Para 2023 espera-se uma estabilidade fiscal, pés embora, os resultados das eleições podem ditar algumas alterações na condução da política fiscal. Contudo, há uma necessidade de manter a prudência e a estabilidade fiscal para a captação e retenção de investimento estrangeiro, bem como para o bem-estar das empresas e das famílias angolanas, senão, torna-se uma ameaça para a estratégia de diversificação económica do País e pode causar insatisfação social