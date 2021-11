Energia, investir para crescer

A visão de longo prazo para o sector eléctrico previa um forte crescimento da procura, atingindo 7,2 GW de carga em 2025. Este crescimento resulta de electrificar 60% da população, do aumento do consumo residencial, do crescimento da riqueza nacional através dos serviços e da industrialização do País.

Está claro que esta meta não se alcança sem investimento adicional, principalmente numa altura em que a gestão orçamental está mais exigente face ao contexto económico do País. Esta é certamente uma despesa que se justifica, pois concorre em todas as vertentes para o bem-estar da população e para o crescimento e desenvolvimento económico. Dados da Agência Americana para o Desenvolvimento Internacional (USAID), indicam que os custos de fornecimento de electricidade no País rondam os 220 USD/MWh, considerado elevado (60%) face aos valores de referência. Contudo, compreende-se que as razões de tão alto preço, tecnicamente produzir e distribuir energia envolve altos investimentos em infra-estruturas e constante manutenção.

O investimento adicional que se espera para que se aumente a oferta e distribuição de energia substancialmente, bem como reduza o custo para as famílias, empresas e para o próprio Estado (que ainda subsidia o preço para amenizar o custo de vida) deve vir do sector privado, numa perspectiva de Parceria Público-Privada.

Estimular essas parcerias que vão certamente concorrer para a materialização da visão de longo prazo para o sector eléctrico, e com isso promover um bom ambiente para desenvolver o crescimento da actividade económica, deve ser uma prioridade não apenas para o Estado, enquanto Governo, mas sim de todos enquanto Estado, cada um a sua medida.

Avanços foram feitos, o Banco Africano de Desenvolvimento (BAD), por via do Fundo de Energia Adequada para África, aceitou o pedido de assistência e se compromete a encorajar investimento privado na geração de energia renovável para reduzir a dependência do País nos já reduzidos recursos fósseis de

combustíveis.

Perante este quadro, fica claro que existem oportunidades para negócios neste segmento de energias renováveis, e os mais atentos já perceberam que as grandes consultoras que actuam no mercado nacional, e não só, desenvolveram fortes estratégias de advisory neste sentido. O momento é de Due Diligence, mas o melhor momento para negociar com conforto uma parceria claramente favorável é agora.