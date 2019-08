Economia pós-petróleo

Esta semana, ocorreu dois momentos inéditos, que envolveu encontros entre o Presidente da República e empresários, que nos fazem vislumbrar que o processo de diversificação, orientado pelas metas indicadoras do FMI, no âmbito do acordo de assistência técnica, começam a ganhar corpo.

Quando estes dois dos principais actores de qualquer sociedade (políticos, empresário, academia e sociedade civil) acertam prioridades, no actual contexto, forma-se uma nova visão de País, que exige desses líderes, políticos e empresário um compromisso muito ambicioso e decisivo. No sentido de que as decisões, serem capazes de mobilizar a população e outros actores-chave em torno de algo que gere diversificação da economia e acima de tudo esperança.

A diversificação da economia requer pré-condições para que seja robusto e inclusivo, mas só crescimento não adianta. Pois é um meio e não um fim. Para o FMI, a diversificação da economia angolana carece de reformas e de políticas que visem a estabilidade macroeconómica e financeira. Como disse esta semana, o representante do FMI em Angola, Max Alier, num Fórum sobre Competitividade organizado pela consultora PROA, “não, conheço nenhum país do mundo, que se tenha desenvolvido, tido um crescimento sustentável e inclusivo com instabilidade macroeconómica, alta inflação, problemas de compra de divisas, sem créditos bancários.” Se se resolvem esses problemas teremos pré-condições para um crescimento sustentável, mas ainda assim, não é suficiente.

O representante do FMI adverte, entretanto, que a recuperação da economia angolana terá de ser liderada pelo sector não petrolífero. Acredita que as reformas que estão a ser executadas, desde a regularização de atrasados, a questão cambial e outras reformas estruturais, vão criar condições para o sector não petrolífero começar a decolar.

Actualmente, a produção petrolífera corresponde a 95% das exportações e 60% das receitas directas fiscais do País, dependência numa commoditie que vai entrar em declínio nos próximos 20 anos. Mesmo que ocorram novos investimentos em dez anos, ainda que continue a ser essencial para a economia, há que considerar na equação cenários de uma economia pós-petróleo. Paulo Soeiro de Carvalho, expert em Planeamento por Cenário, Estratégia e Inovação, em entrevista desta edição pensa que Angola deverá aproveitar as receitas geradas por alguns dos seus principais recursos naturais, incluindo o petróleo, para se preparar para um mundo pós-petróleo, ou seja, um mundo em que esses recursos deixem de ter a relevância que têm hoje. Ou seja, o País deveria olhar para os investimentos massivos e sustentados que países como por exemplo os Emirados Árabes Unidos fizeram, ao longo dos últimos 20 anos, no sentido de se tornarem relevantes numa economia global pós-petróleo, transformando algumas das suas cidades e regiões em Hubs empresariais, logísticos e financeiros a uma escala internacional.