Dores de cabeça

Há cerca de um ano, a comunicação social portuguesa e angolana deram conta da venda, em Angola, de medicamentos oriundos de Portugal e outros países da Europa ao triplo do preço. De lá para cá, a questão dos preços dos medicamentos - e da sua reconhecida falta de transparência - tem merecido mais atenção do Governo, que recentemente, em Setembro, anunciou estarem a ser preparadas medidas com vista à resolução do problema.

Para começar, deu-se início a um processo de compras agrupadas através da Plataforma do Sistema Nacional de Contratação Pública, para fornecimento das unidades de saúde do País. E à aquisição adicional de alguns fármacos considerados essencia is às agências das Nações Unidas, sobretudo destinados ao combate à malária, tuberculose e HIV, a parde medicamentos para saúde reprodutivo, problemas de hipertensão e diabetes. Na altura, a ministra da Saúde, Sílvia Lucuta, anunciou uma poupança de 66% é nos gastos do Estado de 78% em 2019.

É muito importante e meritório que estejam a ser dados estes passos e a ser alcançada esta poupança, numa altura em que cada kwanza gasto pelo Estado ‘ouro’.

Mas é preciso ir mais longe - muito mais longe - nesta ‘cruzada’. Quem compra medicamentos - sejam eles para o que for - sabe que os seus preços divergem imensamente de farmácia para farmácia, sem qualquer racional. Não é incomum que um medicamento custe um preço numa, e o dobro ou mais noutra, na mesma zona.

Caixas de medicamentos oriundas de Portugal são vendidas nas nossas farmácias com o preço em euros e incluindo o IVA daquele país. Ninguém sabe como se formaram os preços em kwanzas. O negócio dos medicamentos é, como sabemos, um dos mais lucrativos em todo o mundo, e movimenta lobbies influentes e poderosos. Em Angola, não é diferente.

Mas há um papel que as autoridades devem exercer, de fiscalizar. E outro, de regular, introduzindo uma política de preços fixos, pelo menos para os mais relevantes. Até lá uns poucos continuarão a enriquecer à custa da doença de milhões - e muitos outros milhões serão impedidos de comprar um simples paracetamol, num País onde a pobreza ainda é a maioria.