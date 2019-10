Dois câmbios, duas economias

O Banco Nacional de Angola (BNA) anunciou, nesta quarta-feira, a adopção, finalmente, da medida de liberalização do mercado cambial, permitindo que a taxa de câmbio oficial flutue livremente até encontrar um ponto de equilíbrio em relação ao mercado informal. A verdade é que as medidas adoptadas para o combate a diferença cambial e o negócio paralelo, desde os anos de 1990 não reduziram o impacto do câmbio paralelo, nem o problema da falta de divisas na economia. Como se sabe, nem acções policiais, nem medidas restritivas, tão pouco a política de câmbio flutuante, numa banda fixa de 2%, surtiu os efeitos preconizados. Com efeito, temos dois câmbios e duas economias. Reduzir o controlo do BNA sobre a política cambial ajudará a minimizar esse dilema. Mas não basta, faz-se necessário a criação de dois mercados cambiais oficiais, um livre e outro fixo, mas eficazes, porque o histórico das políticas cambiais demostraram bem as consequências de se manter por muito tempo regulação e excessivo controlo ineficazes.

Mas, o banco central não perde o seu papel de supervisor, num mercado livre, acompanha continuamente as operações. A adopção de duas políticas de controlo de taxas de câmbio, uma para o mercado interno (bolsa de câmbios), em que os bancos negociam livremente a taxa cambial, o pleito com o mercado cambial informal é mais adequado. A taxa fixa, por outro lado, seria um eventual mercado cambial para as importações.

As reservas internacionais líquidas (RIL) têm, entretanto, vindo a diminuir porque com a taxa de câmbio (flutuante numa banda fixa) não conseguiu evitar desequilíbrios da balança de pagamentos. Mas, com a adopção de uma taxa de câmbio verdadeiramente flutuante, os agentes económicos não terão tanta necessidade de asfixiar as reservas em divisas, o que reduzirá a acumulação de Kwanzas em fila para comprar divisas.

Uma verdadeira taxa de câmbio flutuante pode promover um importante equilíbrio, portanto não haverá necessidade de os agentes económicos estarem a pressionar as RIL. Além disso, por outro lado, em qualquer economia estável as RIL servem para atender eventuais choques políticos ou climáticos. Para acudir à seca que assolou o sul do País, por exemplo. Mas, as grandes necessidades de consumo de divisas não decorrem só do facto de termos as taxas de câmbio dos mercados paralelo e oficial, deriva também da fraca geração de riqueza/produção nacional. Logo, há uma contínua pressão das importações, que não se consegue conter.