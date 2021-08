Desafios da Administração Geral Tributária em época pós-moderna (I)

No final da década de 70 do século passado, o sociólogo francês JeanFrançois Lyotard, na sua grande obra “A condição pós-moderna”, apresentou alguns pressupostos que caracterizam a fase actual da humanidade, denominada pós modernidade.

O fim de grandes narrativas, a forte influência da tecnologia nas relações humanas e o novo figurino da linguagem, constituem pontos indicativos do actual período histórico.

É neste panorama pós moderno caracterizado pela forte influência na internacionalização das economias que a Administração Geral Tributária (AGT), enquanto organismo do Estado que tem como missão, propor, executar e aperfeiçoar o sistema tributário nacional materializa as suas tarefas.

Ora, com a Reforma Tributária desencadeada em 2010-2011, nasceram novas narrativas nunca antes vistas no sistema tributário pátrio, entre elas, os Acordos para Evitar a Dupla Tributação (ADT´s) e os Preços de Transferência (PT).

À partida, ambas figuras comportam traços semelhantes, objectivam-se num ambiente onde se verifica um volume de transacções transfronteiriças no seio de empresas multinacionais (EMN). Estes mecanismos permitem evitar a erosão da base tributária e ambos possibilitam maior cooperação administrativa entre autoridades tributárias.

Quanto aos ADT´s, este instrumento jurídico pode servir de base para a facilitação ao investimento estrangeiro e impulsionar a atracção de novas habilidades, bem como permitir as empresas angolanas integrarem-se no cenário global que é cada vez mais competitivo.

Porém, não se deve perder de vista que, com a entrada em vigor dos ADT´s, pelo menos a curto prazo, deverá resultar a redução da receia tributária, tendo implicações directas nas metas orçamentais traçadas pelo Estado. Por este facto, consideramos que através da política fiscal deve-se procurar o equilíbrio entre a arrecadação da receita fiscal e o impulso ao investimento privado.

Ainda, deve-se garantir maior acção comunicativa pela AGT para que os sujeitos passivos entendam toda a envolvência referente às disposições constantes nos ADT´s, permitindo melhor celeridade na sua aplicação e influenciar positivamente o desenrolar das relações económicas entre as empresas e todas as pessoas visadas.

Reforçar os mecanismos de controlo para impedir o uso indevido e abusivo dos ADT´s por parte das empresas e dos contribuintes de um modo geral, tal como, afinar a cooperação com as outras administrações tributárias no âmbito do procedimento amigável.

Relativamente ao PT, matéria em decorrente alteração, actualmente prevista no Decreto Presidencial n.º 147/13, de 01 de Outubro, as suas operações caracterizam-se por serem de enorme complexidade e atipicidade.

Em termos gerais estas operações destacam-se pelas reorganizações empresariais, (considerados pela doutrina como descentralização), transferência de intangíveis (activos intangíveis), serviços intra-grupos, transacções financeiras, partilha de custos, que, entretanto, ao fisco recai o dever de conhecer e analisar os níveis de comparabilidade e métodos usados pelos sujeitos passivos, tendo como farol orientador o princípio da plena concorrência ((arm´s length principle).

É ainda importante em sede de PT, considerar os acordos prévios de preços de transferência, que constituem um dos instrumentos que a AGT deverá ter em consideração na aplicação de PT, sendo que a sua concretização ressalta uma dicotomia entre a salvaguarda da certeza e segurança jurídica dos sujeitos passivos relativamente aos preços a aplicar nas transacções intra-grupos e por outro lado, visa proteger os direitos de tributação constitucionalmente previstos.

Dito isto, é evidente que a preparação técnica dos quadros, a implementação de serviços tecnológicos, maior acção comunicativa, entre outras medidas, constituem o ponto de partida para a melhor aplicação de novas figuras pós modernas no sistema tributário angolano, inicialmente traçadas com a reforma tributária de 2010-2011.

* Técnico da Direcção dos Grandes Contribuintes da AGT