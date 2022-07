De olhos postos na Economia Azul

Recentemente realizou-se a conferência das Nações Unidas dedicada ao oceano, que teve como palco a capital portuguesa, Lisboa, sob o tema “Salvar os Oceanos, Proteger o Futuro”. Portanto, abre-se aqui um capítulo para olhar para a contribuição dos oceanos na sustentabilidade do homem e de outros seres vivos que impactam também a vida humana. Dali, busco o conceito de economia azul ( Blue economy).

Segundo o Banco Mundial, a economia azul representa o uso sustentável dos recursos oceânicos para o desenvolvimento económico, melhores meios de subsistência e empregos, e a saúde do ecossistema oceânico. O conceito de Economia Azul a brange os espaços aquáticos e marinhos, incluindo o oceano, mares, costas, lagos, rios e águas subterrâneas, e compreende uma série d e sectores produtivos, como a pesca, a aquicultura, o turismo, o transporte marítimo, a construção naval, a energia renovável, a bioprospecção, a mineração submarina e actividades relacionadas, serviços dos ecossistemas e Finanças do Carbono Azul e Energia Renovável Marinha e Aquática.

Durante a conferência, a mensagem que o grupo de Estados africanos passou é que o continente vê a economia azul como uma oportunidade de emprego e de aumento de rendimentos para os jovens, que constituem uma grande parte da população de um continente que até agora não conseguiu aproveitar o potencial dos seus recursos marinhos. Ainda durante a conferência, Diretora-Geral da Organização Mundial do Comércio (OMC), a nigeriana Ngozi Okonjo-Iweala sublinhou que o comércio faz parte da solução para desbloquear o potencial da economia dos oceanos, estimando que esta possa ter um valor anual de 2,5 biliões USD, seria a “sétima maior economia do mundo”, com potencial para dobrar de tamanho até 2030.

Os oceanos apresentam um enorme potencial de criação de riquezas para muitas nações. Por exemplo, países como Noruega, Rússia, China, Estados Unidos e Holanda e Maldivas, tiram vantagens comparativas e se apresentam como os maiores produtores e exportadores de peixe do mundo. Portugal, Brasil e Cabo Verde são lusófonos que aproveitam as praias para massificar o turismo que tem uma grande expressão no PIB destes países.

Angola não pode ficar alheia às oportunidades. O País é rico em recursos hídricos, é banhado pelo segundo maior oceano em extensão e facilita a ligação de três continentes (o famoso Comércio Triangular) e com inúmeros rios. As actividades económicas desenvolvidas no mar não se restringem à exploração de petróleo e gás, uma vez que o mundo já pensa na transição energética (embora não aconteça tão cedo). Temos de maximizar e regular a pesca, o transporte marítimo tanto de mercadorias e de pessoas, olhar para a aquicultura, o turismo e os desportos marítimos, que podem contribuir para a diversificação da economia, aumento do emprego e das receitas do País. Os recursos estão disponíveis, há necessidade de mais estratégias e planos de acção!