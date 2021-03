Cultura laboral atractiva

A melhoria do ambiente laboral é um factor importante na estratégia de retenção de quadros, mas mais do que isso é fundamental para o aumento da produtividade e da competitividade das empresas.

Frequentemente ouvimos queixas de empresários concernente a obrigação do Estado na melhoria do ambiente de negócios. Uma reclamação justa, tanto quanto as dos colaboradores na prossecução de um ambiente saudável de trabalho.

Ora, se é justo para uns que seja justo para todos, a economia agradece.

O investimento no trabalhador enquanto capital, sim capital humano, agrega dinâmica no processo produtivo, simplifica e acelera o crescimento da organização. O receio de investir na qualificação de um colaborador e mais tarde o perder para a concorrência não deve ser maior que o de enfrentar o risco de não o fazer e ele permanecer no grupo como um peso morto. A incompetência causa sérios danos a prosperidade do negócio.

O maior risco de um ambiente pouco saudável não está apenas no abandono do posto de trabalho, mas também na opção de procurar outra cultura empresarial em outros países. O contributo dessa força de trabalho (conhecimento, impostos, consumo) é transferido para outras geografias que perpectuam o seu ciclo de crescimento, ao passo que o País permanece no marasmo em que se encontra a décadas.

A realidade mostra que em cada 10 trabalhadores angolanos, seis nutrem o desejo de trabalhar no exterior, conforme confirmado pelo recente Inquérito do Talento Global” (Global Talent Survey 2021) desenvolvido pela Boston Consulting Group. Claro que há um conjunto de factores que contribuem para este facto, mas certamente o mau ambiente no local de trabalho ocupa um lugar de destaque.

Baixa remuneração, ausência de um plano de carreira, avaliação profissional deficitária ou inexistente, ou pior, baseada em critérios subjectivos e sínicos, entre outros factores, minam gravemente a ambiente de trabalho e propiciam a fuga em massa de capital humano.

Não basta apontar o dedo ao trabalhador, justificar a “fraca qualificação” com questões culturais ou o baixo nível de escolaridade. Melhore as qualificações do mesmo, mostre apreciação e valor, remunere e dê responsabilidades. Espere o tempo razoável para que os resultados floresçam e surpreenda-se com a nova realidade do seu negócio.

Os angolanos são capazes de mais se houver o incentivo certo, são resilientes, predispostos a crescer e são bastante criativos. Permita-se caro gestor.