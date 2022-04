Crédito Bancário Imobiliário – parte 1 de 2

Este mês o meu foco vai para o sistema financeiro, nomeadamente o sistema bancário. Quando pensei no tema do mês de Abril, mês do dia da paz e da reconciliação nacional de Angola, do mês de águas mil, da Páscoa e de outros temas, pensei em escrever sobre o panorama bancário vigente, mas fui «ultrapassado» pela notícia da aprovação de uma medida que visa alavancar o crédito bancário imobiliário particulares e empresas, pelo que tema de hoje é mesmo sobre o crédito habitação 2022.

Os mês de Abril será rico em exposições de conhecimento e experiência bancária em 3 países e em dois continentes como administrador bancário com pelouros de: análise, risco e recuperação de crédito, finanças, contabilidade, auditoria interna e operações e ainda por via da minha tese de doutoramento defendida a 25 de Março de 2021, com o título: “A banca angolana no seio da SADC”, aprovada com distinção.

Antes de tudo vou definir crédito bancário imobiliário como um empréstimo fornecido para que uma pessoa compre um imóvel, fazendo um pagamento financiado. O produto é oferecido pelos bancos e as instituições financeiras que quitam o imóvel e recebem o pagamento directamente do comprador que fica com a responsabilidade de cumprir com o Plano Financeiro com o banco até ao término do mesmo e desta forma ficar sem qualquer ônus ao banco e ser detentor por direito próprio do imóvel, seja ele um terreno, um apartamento, uma moradia, etc.

É um dos produtos mais requisitados por clientes às instituições financeiras. Eles são de grande importância para um sonho que muitos têm em comum: a compra da casa própria.

O fundamento é a compra de um bem ou activo fixo que pode servir para morar/residir permanentemente como primeira habitação, como habitação de fins de semana ou de férias e ainda como investimento para gerar rendimento pelo arrendamento, por exemplo.

Para se iniciar o processo de crédito e a sua solicitação junto de vários bancos (os clientes devem solicitar várias propostas a vários bancos para analisarem as propostas financeiras e outras condições que os clientes devem observar – mais adiante falarei do assunto, como as garantias) é necessário entregar a documentação das pessoas que pretendem comprar uma casa e também a documentação para o banco avaliar a proposta de crédito e ela passa necessariamente pela avaliação de imóvel. É um procedimento fundamental para qualquer operação de crédito com garantia do bem, tal como acontece no crédito habitação. O resultado desta avaliação determinará o montante do financiamento bancário que lhe será concedido. A regra é que não pode ser superior a 90% do menor valor entre a avaliação do imóvel e o valor de aquisição. Por um exemplo, se um imóvel tem o valor de 100 milhões de Kwanzas, um banco com uma política de crédito de emprestar até 80% do valor do imóvel, apenas emprestará 80.000.000 Kz (os restantes 20% ou 20 milhões ficam a carga dos clientes e futuros moradores do imóvel, se for o caso).

Este valor (90%) pode variar consoante o destino do financiamento. Os 90% destinam-se ao financiamento de habitação própria permanente. Para habitação secundária ou arrendamento esta percentagem pode diminuir consoante a política de crédito de cada instituição bancária.

Por outras palavras, quando pede dinheiro a uma entidade bancária para comprar casa, esta não irá financiar a totalidade do valor do imóvel (a menos que seja uma retoma), mas até 90% do menor valor entre a avaliação do imóvel e o valor de aquisição. Os restantes 10% dizem respeito ao valor de capitais próprios que tem de ter. Assim, o Loan-to-Value (LTV) do seu crédito, isto é, o rácio entre o valor do empréstimo e o menor valor entre a avaliação do imóvel e o valor de aquisição do mesmo, tem um valor máximo de 90%.

Os factores que impactam na avaliação de um imóvel por parte dos bancos são:

• A localização do imóvel, acessibilidades e transportes;

• Tipo do imóvel (se é uma moradia, por exemplo);

• O piso da fração;

• A tipologia da habitação e orientação solar;

• A vista do imóvel;

• A qualidade da construção;

• A data de construção (quanto mais antiga menor o seu valor);

• O estado de conservação (se não se tratar de uma casa nova);

• Os acabamentos e equipamentos disponíveis;

• As facilidades da habitação, como por exemplo, estacionamento, elevador, espaços verdes, piscina, entre outros.

• Área e o valor no metro quadrado na zona de localização do imóvel.

Para o cálculo, frisar apenas que quanto melhores forem estes critérios, maior será o valor da avaliação do imóvel.

Outra questão a ter conta pelos bancos são:

- o histórico do cliente com o banco: antiguidade das contas bancárias, o tipo de contas: conjuntas, solidárias; particular, empresa, as duas; saldo médio da(s) contas bancária(s), registos históricos de incumprimentos de descobertos bancários, incumprimento de prestações de outros créditos incluindo cartões de crédito, a situação migratória de um ou mais clientes que solicitem o crédito bancário, ter registo activo na Central de Informação de Risco de Crédito (CIRC – Aviso n.º1/21, de 12 de Fevereiro que revogou o Aviso n.º 4/20, de 28 de Fevereiro), ou seja, o Banco Nacional de Angola (BNA) tem informação por parte de um ou mais bancos de incumprimentos creditícios e que fazem que o seu nome esteja na «lista negra» do BNA, etc, e avalia igualmente o conjunto de garantias que o cliente presta ou está na disposição de prestar ao banco.

Os bancos exigem uma ou mais garantias para que o empréstimo seja aprovado. Já não basta ter um emprego estável ou uma reduzida taxa de esforço, agora os bancos pedem mais algumas garantias para um crédito à habitação. As garantias bancárias são, então, estratégias que os bancos têm para se precaver e, caso o cliente deixe de pagar as prestações do seu empréstimo, consigam de alguma forma reaver o montante que foi emprestado. E que garantias conhecemos:

1) Entrada inicial: garante que tem dinheiro para pagar;

2) Garantia de imóveis;

3) O Seguro de Vida é obrigatório;

4) Garantia de outros imóveis;

5) Ter um fiador;

6) Hipoteca.

Para a próxima semana vou discorrer sobre estas seis garantias, entrar dentro da medida do Governo sobre o crédito à habitação e apresentar o panorama deste tipo de crédito no mercado bancário angolano, olhando para possíveis cenários que esta medida pode trazer para particulares à procura de uma habitação, empresas de construção, promotores, angariadores/consultores imobiliários, agências de mediação imobiliária e quem investe em sociedades de investimento imobiliário (chamados Organismos de Investimento Colectivo – OIC).

* Economista e docente universitário