COVID-19, a queda das cotações em bolsa e as operações de Short Selling

A actual situação sanitária internacional atravessa um momento de dificuldade extrema, fruto da proliferação do Coronavírus pelos diferentes continentes do planeta terra, o que tem tido impacto negativo sobre a sociedade, a economia e a sustentabilidade das finanças públicas. É verdade que as implicações deste contexto podem ser radiografadas em termos racionais a partir de vários quadrantes.

Contudo, neste escrito, interessa-nos sobretudo analisar o impacto sobre o mercado de capitais, na medida em que nos últimos dias assistimos a uma rápida queda na cotação dos títulos e, concomitantemente, chegou-se várias vezes a sucessivas situações de Circuit Breaker nas principais bolsas de valores internacionais (New York, Tokyo, Shanghai, Euronext e Londres), numa escala vertiginosa. Os dados de que disponho enquanto profissional interessado no estudo técnico-jurídico dos mercados financeiros indicam que a volatilidade verificável nos activos cotados apenas é inferior em relação aos Crashs bolsistas de 1987 e de 1929.

Ora, o contexto exige a análise minuciosa das regras relativas às operações de Short Selling, na medida em que algumas delas podem afectar a capilaridade do mercado de capitais, independentemente das medidas estatais gizadas (exemplo do recurso ao Quantitative Easing em alguns casos, USA – 1.2 trilhões e BCE - injeção EUR 750 bilhões) que visam estancar algum nervosismo existente nos respetivos mercados financeiros, bem como estimular as economias. 1. Surgimento e racionalidade.

Os primeiros registos da existência do Short Selling sucederam no Séc. XVII na bolsa de valores de Amesterdão, com as operações estruturadas pelo senhor Isaac Le Maire que, tendo antecipando a possibilidade de ocorrência de uma bolha especulativa, concebeu uma forma própria para obter dividendos com a queda dos preços das acções. Para o efeito adquiriu vários títulos – vendendo-os de seguida em bolsa – celebrou sobre os mesmos diversos contratos de Equity Swap e, posteriormente, quando os valores mobiliários estavam totalmente desvalorizados exerceu o seu direito de compra, numa fase em que a bolsa de valores de Amesterdão estava em acentuada queda nas respectivas cotações. Ao contrário dos demais investidores que, à data dos factos, acumulavam prejuízos incalculáveis, o senhor Isaac Le Maire lucrou em proporções elevadas, tendo a respectiva operação instalado o pânico no mercado de capitais holandês.

Esta situação teve inúmeros contornos regulatórios em diversas jurisdições ao longo dos tempos, mas importa ter presente que o problema identificado pela bolsa de valores de Amesterdão em 1610 é mais que actual e, ainda hoje, precisamente em Abril do ano corrente, está em fervorosa discussão pelas diferentes entidades de regulação e supervisão do mercado de capitais, e a principal questão é: deve o Short Selling ser permitido ou proibido? 2. Modalidades de Short Selling.

Existem duas modalidades principais de operações de Short Selling: uma é conhecida como o Convered Short Selling, na qual sucede uma venda titulada em que, apesar do vendedor (investidor) ser titular precário dos valores mobiliários, transmite a sua posição dentro de determinado prazo, procedendo posteriormente à respectiva liquidação. Em termos estritamente jurídicos, implica a celebração de mútuo sobre coisa fungível com a qual sucede transmissão da propriedade do mutuante para o mutuário. Para compressão desta operação é preciso dominar em profundo o regime do mútuo (principalmente as implicações resultantes dos Artigos 1142.º e 1144.º do Código Civil).

A título exemplificativo toma-se em consideração as regras do depósito bancário (Art. 1185.º CC), que por ser irregular (Art. 1205.º CC), gera a aplicação, mutatis mutandis, das regras do mútuo (Art. 1206.º CC) - posse válida como título e admite venda. É exactamente a mesma racionalidade analítica que deve ser aplicada à compra e venda de acções em bolsa. No caso do Convered Short Selling, o investidor adquire, in casu, acções por via do mútuo sobre coisa fungível e vende ao mercado, tendo apenas a obrigação de proceder à devolução em determinados termos e condições. Outra modalidade é o Naked Short Selling que, embora menos frequente nas principais bolsas, sucede quando ocorre a compra de acções de uma certa entidade, as quais não são liquidadas diretamente na conta do investidor, ou seja a liquidação ocorre, por regra, em D+3, e a diferença entre o valor das acções no momento em que a ordem de liquidação é emitida e o exacto momento em que a mesma é efectivamente liquidada pelo intermediário financeiro (fecho da posição), pode representar um lucro (se houver redução do preço das acções) ou uma perda (se ocorrer uma subida do preço das acções).

Estas duas modalidades servem, essencialmente, para que seja possível realizar operações lucrativas com movimentos descentes do preço dos activos cotados, funcionando sobretudo no sentido de o investidor conseguir ganhar dividendos quando a cotação está a cair. Contudo, é preciso ter presente que se trata de operações de elevado risco se comparadas com as clássicas operações a contado, na medida em que se o valor das ações não baixar conforme projecção do investidor, este é obrigado a fechar a posição independentemente do preço, o que origina uma grande probabilidade de perda da totalidade do capital investido. 3. Posição adoptada Apesar das recomendações em sentido proibitivo emitidas pela IOSCO em resultado da última crise financeira, não existe uniformização internacional nas diversas jurisdições havendo, por isso, diferenças nos respectivos regimes jurídicos mobiliários no que respeita à admissibilidade ou proibição das operações de Short Selling.

Ora, com o contexto pandémico actual, resultante da proliferação do coronavírus pelo globo, verificou-se o incremento das referidas operações, trazendo novamente à tona as diversas problemáticas em seu redor. Parto da lógica segundo a qual o mercado de negociação de acções é contruído com base nos desejados pressupostos de eficiência, e que são deveras importantes. Sucede que a eficiência é um conceito opaco, trabalhado “sobretudo” para a dimensão operacional, por isso, entendo que os parâmetros do mercado de capitais não devem assentar apenas naquela premissa, mas sim na integridade enquanto coordenada axiomática passiva que introduz deveres procedimentais, neste caso, a obrigação de non facere.

Deste modo, é necessário assegurar o regular funcionamento do mercado em todos os momentos, e as operações que distorcem o seu sentido existencial, como é o caso do Short Selling, devem ser proibidas, na medida em que não está apenas em causa o teste da racionalidade sobre as opções estratégicas dos investidores ou a viabilidade dos diferentes projectos corporativos, mas sim a continuidade dos mercados de negociação de valores mobiliários. Por essa razão concordo com a pretensão de alteração do regime proposta em França, Itália e Espanha no sentido de banir, em consequência dos efeitos negativos provocados pelo Covid-19, a admissibilidade da realização de operações a descoberto, não obstante o facto de constituírem um mecanismo profícuo para fazer especulação, arbitragens e cobertura de risco.