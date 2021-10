COP26 - rumo à neutralidade carbónica? Angola: desafios e oportunidades

Em 2015, realizou-se em Paris a Conferência de Partes (COP21) da Convenção Quadro das Nações Unidas para as Alterações Climáticas (UNFCCC) com vista a definir a estratégia dos países representados a fim de conter o aquecimento global e combater as alterações climáticas.

Ao abrigo do Acordo de Paris, os países signatários comprometeram-se a desenvolver planos nacionais de acção climática – Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDCs) –, incluindo metas de redução de gases com efeito de estufa (GHG), bem como políticas e medidas de resposta às alterações climáticas, que devem ser actualizadas a cada 5 anos.

A Conferência de Partes, a realizar em Glasgow na primeira quinzena de Novembro (COP26), tem como meta principal acelerar o cumprimento das metas estabelecidas no Acordo de Paris. O primeiro ciclo das NDCs terminou em 2020, sendo expectável que os países signatários actualizem as suas metas para 2030 antes da realização da COP26.

Os objectivos definidos para o COP26 incluem:

i) garantir a neutralidade carbónica até meados do século,

ii) adaptar e proteger comunidades e habitats naturais,

iii) mobilizar recursos financeiros e

iv) definir as regras necessárias para implementação do Acordo de Paris (Paris Rulebook).

Em antecipação da COP26, está a decorrer a Semana Africana do Clima (ACW 2021) cujo principal objectivo é discutir a acção climática de modo a reforçar a resiliência e a adaptação a riscos climáticos, ao instar os países africanos a apresentar NDCs mais robustas, complementadas por Planos de Adaptação Nacional para adaptação e resiliência climática a médio-longo prazo.

As várias catástrofes climáticas dos últimos anos e a pandemia COVID-19 vieram acelerar a necessidade de implementar medidas de descarbonização e de adaptação e resiliência climática. As expectativas relativamente à COP26 são, por isso, altas. Os desafios e as oportunidades, também.

Angola: desafios e oportunidades

Angola ratificou a UNFCCC em 2000 e o Protocolo de Quioto em 2007. Mais recentemente, Angola ratificou o Acordo de Paris, tendo apresentado os primeiros NDCs em 16 de Novembro de 2020, posteriormente actualizados em 31 de Maio de 2021.

Embora sendo extremamente vulnerável aos efeitos das alterações climáticas, em 2015, as emissões de GHG em Angola representaram, apenas, 0,10% das emissões globais. No entanto, e em linha com a Estratégia Nacional para as Alterações Climáticas 2020-2025, Angola estabeleceu NDCs com metas ambiciosas e assumiu o compromisso de, até 2025, reduzir incondicionalmente as suas emissões de GHG em 15% por referência a 2015. Para além disso, Angola comprometeu-se condicionalmente a reduzir um adicional de 10% das emissões de GHG durante o mesmo período. Assim, o contributo de Angola poderá corresponder à redução de até 26,5 milhões de tCO2e.

A estratégia de Angola, assentará na implementação de medidas de mitigação em quatro sectores económicos: i) energia, ii) agricultura, florestas e uso da terra, iii) indústria e iv) gestão de resíduos.

No sector energético pretende-se incrementar o investimento em fontes renováveis, na descarbonização, modernização e digitalização do sistema eléctrico, sistemas de autoconsumo e a substituição de geradores a diesel por sistemas de cogeração e/ou alimentados a gás natural. No sector florestal e agrícola, Angola prevê promover práticas agrícolas sustentáveis e a captação e sequestro de carbono pelos ecossistemas terrestres. Paralelamente, Angola definiu ainda a necessidade de implementar medidas de adaptação e resiliência climática.

Não obstante, são muitos os desafios que o país terá pela frente, desde logo a escassez de recursos humanos, técnicos, tecnológicos e financeiros para implementar os planos definidos. Estima-se que a implementação das medidas definidas implicará um investimento não inferior a USD 4,1 mil milhões até 2025. As contribuições condicionais estarão dependentes da captação de financiamento climático através de mecanismos internacionais incluindo, entre outros, o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL), fundos de apoio ao desenvolvimento, instrumentos financeiros internacionais de instituições multilaterais e iniciativas de cooperação internacional.

A implementação das medidas previstas criará novas oportunidades de investimento capazes de contribuir para a erradicação da pobreza e o crescimento económico inclusivo. Para tal, é fundamental a aprovação dos mecanismos legais necessários para promover a descarbonização da economia e explorar os recursos internos de forma sustentável.

*Sócia da Miranda & Associados – membro da Miranda Alliance - ssociada da Miranda & Associados – membro da Miranda Alliance