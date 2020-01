Quando observamos o estágio efémero com que permanecem alguns titulares de pastas ministeriais estruturantes, como é o caso da Economia e Planeamento, pomo-nos a reflectir sobre que outras dinâmicas serão executadas pelo novo titular, para que efectivamente a economia promova o crescimento e o desenvolvimento do sector real da economia.

Será que, o Presidente da República, João Lourenço, ao exonerar, seis meses depois da sua nomeação, Manuel da Costa e substituí-lo, pelo então secretário de Estado, Sérgio dos Santos, quer uma nova dinâmica no andamento de reformas que se esperam? Ou desenha-se um novo modelo de políticas económicas que acelerem a diversificação económica? Que metas são esperadas para o “mandato” do novo ministro? Teremos uma instituição mais forte em quanto tempo? Uma coisa é certa, o modelo angolano de governação económica é demasiado pesado, com isso, menos ágil para ser coordenado de maneira eficiente e benéfica para todos os agentes económicos. Julgamos ser uma boa oportunidade para reformar a estrutura e funcionamento de todo o aparelho económico do Estado. O País precisa de menos pessoas a discursar políticas e mais a concretizá-las.

Isto implicaria adoptar uma ideia que não é nova, nem original, mas que tem resultado em muitas geografias e contextos. Ou seja, transformar em departamentos ministeriais ministérios que intervêm na economia, mas com pouca ou quase nenhuma autonomia em Clusters. Como por exemplo, aglutinar a Indústria, Comércio, Hotelaria e Turismo numa única estrutura. E por que não incluir também, Administração Pública, Trabalho e Segurança Social. A criação de um Ministério da Coordenação Económica que tivesse sobre sua jurisdição, aglutinados os departamentos e secretarias desses ministérios, simplificaria processos e agilizaria a execução de tarefas que levam dias, meses e por vezes anos para serem executadas. Pode ser um sistema complexo, mas a trabalhar em conjunto, numa rede tecnológica, funciona noutras economias, funcionaria nesta.

Quando o Estado tiver a audácia de criar um ministério da Coordenação Económica com uma estruturas física onde se pode receber, aprovar e realizar, com o mínimo de burocracia, os investimentos na diversificação económica darão um grande salto. Uma nova dinâmica económica teria de ser disruptiva do ponto de vista estrutural, para melhorar o desempenho da economia, o que implicaria uma forte autonomia do ponto de vista funcional, com capacidade para gerar riqueza de modo eficiente e elevar o produto interno bruto (PIB) nacional.