Controlo dos auxílios públicos enquanto ferramenta de política de concorrência

Em face do cenário actual da economia angolana, caracterizado por um crescimento residual, como resultado da crise económica mundial e, também, em grande medida, dos efeitos da crise pandémica que afectou a grande maioria dos países, sem deixar de considerar a existência de um Sector Empresarial Público (SEP) robusto, composto por mais de 80 (oitenta) empresas, segundo dados do Instituto de Gestão de Activos e Participações do Estado (IGAPE), torna-se imprescindível uma análise contundente ao processo de controlo dos auxílios públicos na economia, augurando contribuir para a sua compreensão enquanto instrumento de política de concorrência e, subsequentemente, a sua relevância para a estabilidade dos mercados.

Entende-se por Auxílio Público qualquer apoio económico ou financeiro concedido pelo Estado, ou proveniente de recursos públicos, que confere vantagem económica, de modo selectivo, a uma empresa, com potencial de distorcer a concorrência. Por seu turno, concorrência consubstancia-se na situação de mercado em que operam empresas, independentes entre si, que exerçam a mesma actividade económica e compitam umas com as outras, em igualdade de circunstâncias, para atrair a clientela, à luz do artigo 3.º, Lei n.º 5/18, de 10 de Maio – Lei da Concorrência.

Nesta ordem ideias, importa salientar que em Angola ainda é frequente a atribuição de tais auxílios, concretamente subsídios a empresas e outros benefícios económicos e fiscais que são concedidos pelo Estado por razões distintas. A referida prática remonta da Primeira República, inaugurada com a Independência nacional, em 1975, caracterizada por agregar uma economia centralizada e planificada, em que o Estado concentrava em si toda responsabilidade económica, desde a produção à distribuição de bens e serviços.

Com o advento da Segunda República, estabelecida em 1992, o país enveredou, constitucionalmente, para o modelo de economia descentralizada, no qual o Estado abriu o mercado para o sector privado, mantendo a sua postura interventiva na economia, porém, fomentando as actividades públicas em paralelo com as privadas.

Todavia, com a criação da Lei da Concorrência (LdC) e da Autoridade Reguladora da Concorrência (ARC), em 2018, torna-se imperiosa e fundamental a avaliação permanente dos impactos concorrenciais dos apoios do Estado à economia, de preferência antes de serem efectivamente concedidos, de modo a prevenir, oportunamente, potenciais distorções à competitividade dos mercados.

Actualmente, constata-se uma tendência de diminuição dos Auxílios Públicos à economia, mormente em consequência da implementação do PROPRIV (Programa de Privatizações), e de outros programas relacionados à reforma do Sector Empresarial Público, que têm como principal objectivo reduzir e alterar o tipo de intervenção do Estado na economia.

Entretanto, é crucial que haja, em todos os projectos de auxílios públicos, um procedimento que imponha ao Estado a realização de uma avaliação do impacto concorrencial do auxílio proposto, por meio da ARC, a fim de se consolidar a economia de mercado e reduzir, cada vez mais, a tendência de atribuição de apoios selectivos a empresas, com vista a uma aplicação eficaz da política de concorrência em Angola.

A política de defesa da concorrência advoga o bom funcionamento dos mercados, a eficiência económica e o incentivo à inovação, visando promover a competitividade entre as empresas, para que actuem em igualdade de circunstâncias e possam impulsionar o crescimento económico sustentável e o desenvolvimento do país.

Por conseguinte, urge a necessidade de recorrer, incontornavelmente, ao Controlo dos Auxílios Públicos, via ARC, porquanto os mecanismos de investigação de condutas, de controlo de concentrações de empresas e as recomendações resultantes da realização de estudos de mercado não são suficientes para defender a sã concorrência, isto é, o Controlo dos Auxílios Públicos constitui, igualmente, um instrumento fundamental para a salvaguarda da sã concorrência no mercado.

Nesta conformidade, vale destacar que o artigo 52.º da Lei n.º 5/18, de 10 de Maio – Lei da Concorrência, determina a não restrição/distorção da concorrência como princípio fundamental para atribuição de Auxílios Públicos, nos seguintes termos: “os auxílios públicos, nomeadamente subsídios à produção ao consumo ou outros apoios governamentais, concedidos pelo Estado ou qualquer ente público, não devem restringir, distorcer ou falsear de forma sensível a concorrência, no todo ou em parte substancial do mercado nacional”.

Tratando-se de apoios concedidos pelo Estado a empresas, tanto ao nível central quanto local, é primordial que seja definido um conjunto de parâmetros para que o controlo em apreço funcione como ferramenta efectiva de política de concorrência. Dentre os quais destacam-se: a determinação dos auxílios permitidos e não permitidos, a definição dos limites dos auxílios em termos quantitativos, o fluxo de controlo, as denúncias e notificações à ARC para a avaliação e/ou aprovação, com a obrigatoriedade de publicação oficial dos actos que aprovem tais auxílios, como, de resto, ocorre nos processos de controlo de concentrações de empresas.

Na conjuntura actual, resta à ARC, no quadro do seu poder de supervisão, três (3) alternativas: 1) controlar as atribuições de auxílios públicos e formular Recomendações aos órgãos incumbentes, sempre que identificar impactos negativos à concorrência; 2) proceder ao contínuo processo de promoção da cultura de concorrência junto dos diferentes órgãos da administração pública; 3) propor ao Executivo a aprovação de um Regulamento que defina o procedimento de Controlo dos Auxílios Públicos, antes da sua efectivação ou atribuição pelo Estado.

Em síntese, reitera-se que o processo de controlo de auxílios a empresas, no âmbito da política de concorrência, desempenha um papel de capital importância para o funcionamento eficiente dos mercados, na medida em que contribui para que o Estado tenha uma postura cada vez mais pró-concorrencial na atribuição de vantagens ou apoios segregados ao sector empresarial, bem como assegurar o alcance dos benefícios da sã concorrência para os operadores de mercado e consumidores.

*Técnico do Departamento de Controlo dos Auxílios Públicos, na Autoridade Reguladora da Concorrência, Mestrando em Gestão Pública.