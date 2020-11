Conteúdo Local no sector petrolífero – Parte II

Na primeira parte da análise ao Decreto Presidencial n.º 271/20, de 20 de Outubro, sobre o “conteúdo local” no sector petrolífero, debrucei-me sobre as obrigações para os operadores e outras empresas em matéria de emprego de trabalhadores nacionais e promoção da mão-de-obra local. Nesta segunda parte do comentário irei abordar o novo regime de contratação de empresas prestadoras de serviços e fornecedores ao sector petrolífero. Como nota prévia, devo advertir que o regime que vou procurar, muito sinteticamente, descrever corresponde à minha melhor interpretação das disposições do referido diploma após algum esforço de reconciliação de normas que nem sempre se apresentam claras ou concordantes entre si. Naturalmente podem existir interpretações diversas, sendo que restará esperar que o tempo e a experiência na aplicação do diploma permitam dissipar as dúvidas e consolidar a prática.

A prestação de serviços e fornecimento de bens ao sector petrolífero é efectuada ao abrigo de três regimes diversos, a saber:

• Regime de exclusividade;

• Regime de preferência;

• Regime de concorrência.

A diferença entre os regimes situa-se ao nível do tipo de empresas (angolanas ou estrangeiras) que têm acesso à prestação dos serviços em causa, e as condições (preferenciais ou não) desse acesso. Assim, os serviços e fornecimentos abrangidos pelo regime de exclusividade só podem ser efectuados por “Sociedades Comerciais Angolanas” e por “Sociedades Comerciais de Direito Angolano”. Nos termos da lei, as primeiras são definidas como sendo sociedades detidas integralmente (100%) por cidadãos nacionais, ao passo que as últimas correspondem a sociedades constituídas em Angola, independentemente da nacionalidade dos seus sócios/accionistas.

Ou seja, estão abrangidas pelo regime de exclusividade todas as sociedades constituídas em Angola, quer o capital seja detido por angolanos, quer por estrangeiros, ou um misto. Ficam de fora as sociedades estrangeiras (constituídas/registadas ao abrigo de uma lei estrangeira), as quais estão impedidas de prestar serviços ou fazer fornecimentos à indústria petrolífera que estejam abrangidos pelo regime de exclusividade.

No regime de preferência, o acesso é permitido a todos os prestadores de serviços/fornecedores (nacionais ou estrangeiros), no entanto as empresas nacionais (de acordo com o critério acima referido) gozam de um tratamento preferencial na adjudicação dos respectivos contratos. Tal significa que o operador petrolífero (cliente) deve dar preferência aos fornecedores nacionais desde que estes tenham capacidade de prestar o serviço ou fornecimento pretendido com qualidade semelhante a um produto importado, e contanto que o preço seja igualmente competitivo (não superior a 10% do custo do produto importado de acordo com a regra geral estabelecida na Lei das Actividades Petrolíferas).

Quando o operador não conseguir encontrar em Angola, junto dos fornecedores nacionais, o bem ou serviço pretendido, passa a estar obrigado a obter um “comprovativo” junto da ANPG (enquanto Concessionária Nacional) que ateste essa impossibilidade como condição para poder recorrer à importação. Esta obrigação é nova e antecipo que a sua implementação prática não será isenta de dificuldades.

O regime de concorrência é definido por exclusão de partes, ou seja abrange todos os serviços e bens que não estejam incluídos no regime de exclusividade ou preferência. Neste caso, o operador é livre de contratar a entidade (nacional ou estrangeira) que, no seu entender, oferecer as melhores condições, sem condicionantes quanto à nacionalidade do fornecedor. Ainda assim, o diploma é ambíguo quanto à existência de eventuais direitos de preferência neste regime, parecendo estabelecer-se que as empresas de capital exclusivamente angolano (Sociedades Comerciais Angolanas) beneficiam de um direito de preferência geral em qualquer contratação.

Compete à ANPG definir a lista de bens e serviços abrangidos pelos regimes de exclusividade e preferência, depois de obter parecer da Autoridade da Concorrência, e com sujeição a aprovação final do Ministério dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás. As listas devem ser publicadas na página oficial da ANPG, e ser objecto de revisão e actualização anual. Aguarda-se, pois, que a ANPG proceda à publicação próxima das listas de exclusividade e preferência para vigorar no próximo ano de 2021.

Com a publicação deste artigo fica assim concluída a minha síntese do Decreto Presidencial 271/20. Sublinho que se trata de uma das mais importantes leis do sector petrolífero angolano, e o instrumento principal para a promoção da participação das empresas angolanas e fomento do emprego nacional.