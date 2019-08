Contabilistas de África acertam o passo

Sob o alto patrocínio de Sua Majestade, o Rei Mohamed VI, Marraquexe acolheu, de 19 a 21 de Junho deste ano, sob o tema Para um Desempenho Bem-sucedido do Sector Público em África, a 5.ª Edição do Congresso Africano dos Contabilistas (ACOA), em parceria com a Federação Panafricana das Ordens de Contabilidade (PAFA), uma ocasião ímpar para reflexão, discussão e apresentação de novas propostas de estratégias e medidas para relançar o exercício da profissão.

O conclave tem lugar uma vez em cada dois anos e nesta edição contou com a presença de mais de 1.200 congressistas, incluindo decisores públicos, renomados economistas, investidores, empreendedores, empresários, associações, ordens profissionais e muitas outras delegações de instituições públicas dos quatro cantos do continente.

Os trabalhos incidiram sobre três grandes painéis, a saber:

i. Instituições fortes que sustentam políticas públicas bem-sucedidas e a gestão do valor público em África;

ii. Pensamento integrado – uma ferramenta para a gestão de recursos e a performance do sector público para o benefício de África;

iii. Medir a performance, o impacto e os requisitos da prestação de contas;

Nesta ordem, abordaram-se as perspectivas de uma África cujo progresso assenta na implementação da Agenda 2063 da União Africana, questões ligadas à democracia e à inovação como garantes de um sector público bem-sucedido. Foram também tratadas as questões sobre a igualdade do género como pilar crítico para a África que almejamos e partilharam-se experiências de investimentos bem-sucedidos no continente.

Fez-se uma incursão sobre a economia digital e a inteligência artificial na perspectiva da profissão de contabilidade e seguiram-se outros temas não menos importantes, bem como workshops simultâneos.

A agenda foi meticulosamente preparada pela organização do evento, pois dentre os diferentes factores que contribuem para o crescimento económico e o consequente desenvolvimento que a África muito almeja, tais como o investimento em capital (físico e humano), as novas tecnologias e as questões que se prendem com a ética e o funcionamento das instituições apresenta-se cada vez mais como uma variável crítica no funcionamento dos países e sobretudo na sua performance económica.

‘Encaixar’ esta visão pode não parecer, ab initio, tarefa fácil para profissionais cujo trabalho, admitamos, incide mais no domínio privado, mas os temas em análise abriram um novo caminho para os profissionais da área, pois até então tais profissionais eram formatados para intervir no sector privado. No entanto, ficou demostrado pelo nível das discussões que o sector público carece dos serviços e das competências destes.

Hoje, um pouco por todo lado, o sector público, em termos de gestão, de responsabilidade na prestação de contas, de elaboração de políticas e mesmo de avaliação de performance, vai-se aproximando cada vez mais dos standards do privado. Os processos de privatização em curso, cuja finalidade é também reduzir a intervenção do Estado na economia, são sinais evidentes desta crença por parte das autoridades.

No congresso panafricano constatou-se que mais de 35% das participações eram femininas, o que, por um lado, não é mau em termos de representatividade e, por outro, combinado com outras iniciativas em curso, denota uma certa convergência entre os líderes africanos no que toca ao papel da mulher nos processos internos de transformação, da qual Angola não foge à regra. A profissão regenera-se a um ritmo considerável e o impacto das novas tecnologias sobre a profissão abre boas perspectivas à juventude, dada a sua flexibilidade natural de adaptação às mudanças.

O intercâmbio entre profissionais de diferentes realidades culturais e socio-económicas foi rico do ponto de vista do interesse público e, sobretudo, de África, que clama por bons investimentos. Amiúde se vão realizando fóruns de investimento para diferentes sectores que constituem o seu tecido económico, apoiados pelas autoridades locais, e agências e associações empresariais. As ordens de Contabilidade dos países africanos devem desempenhar um papel pivot nesta teia de relações.

As ordens profissionais são igualmente um elemento incontornável para as reformas fiscais em curso em vários países. No caso de Angola, o grupo técnico da AGT para a implementação do IVA tem trabalhado com a Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola (OCPCA) e tal colaboração simplifica e muda o paradigma da relação fisco-contribuinte.

As questões atinentes à normalização e ao associativismo regional constituem grandes desafios – sobre este último aspecto, é notório um esforço de aproximação entre a anglofonia e a francofonia em termos de standards, pois ainda existem elementos bastante diferenciadores. A título de exemplo, o tempo de formação de um expert no mundo francófono é em média oito anos após o ensino de nível médio. Esse tempo é bastante inferior entre os países da Commonwealth, o que faz com que tenham um efectivo mais considerável.

Um perito contabilista marfinense com quem tive a ocasião de privar durante o congresso, no âmbito do networking, deu-me a conhecer que na Côte D’Ivoire há apenas 200 contabilistas para uma população de mais de 23 milhões de habitantes. Ironicamente, mencionei que eles (os profissionais da área) tinham mais mercado, ao que retrucou: <Não! A principal consequência desta estatística é que não temos voz>!”

Marrocos está de parabéns. Reunir profissionais de contabilidade a escala continental e não só, deixando por terra barreiras como a língua, criando o primeiro canal televisivo exclusivamente dedicado à profissão, é digno de reconhecimento. O sucesso que foi o certame mostra que a abertura das organizações locais às instâncias regionais e internacionais é decisiva para uma África que deve olhar mais para si própria, pois, apesar de haver muitos problemas por resolver, as soluções cá se encontram e o desafio está lançado.