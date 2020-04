Consumo selectivo

O mercado da publicidade regista quedas na ordem dos 70%, segundo o presidente da Associação Angolana das Empresas de Publicidade e Marketing (APM). Há quem defenda que, em época de crise, é natural que se corte nos “custos” com publicidade.

Dessa forma canaliza-se a verba para cobrir operações que garantam a sobrevivência da em presa. Se a visão for nesse sentido, então o gestor entende a publicidade como um custo e não um investimento. Em momentos de crise, o consumidor tem extrema cautela com o quê e onde vai gastar, ou seja, torna-se bastante selectivo. E é justamente aqui que reside a força da publicidade, pois ajuda ou influencia a decisão do consumidor.

Uma boa estratégia de comunicação, focada no quanto o consumidor poupa e ao mesmo tempo garante segurança e qualidade, leva por um lado o consumidor a escolher onde aplicar a sua receita, e por outro permite à empresa a captar clientes e manter as operações.

A comunicação estratégica ajuda as empresas não só a captarem clientes, mas a manterem e desenvolverem parcerias. Ser criativo na crise é o diferencial que muitas empresas procuram na hora decontratar novos serviços e firmar novas parcerias.

Por isso, a visão de custo mostra quão despreparado é o gestor - e a bem da verdade as crises descobrem o véu da incompetência, revelando a força e a perícia de quem lidera negócios com visão de grandeza.

Mas não basta apontar o dedo a quem reduz a contratação de serviços publicitários, porque, se uma empresa de publicidade não consegue convencer um cliente das vantagens de desenvolver um plano de comunicação em época de crise, talvez deva perder o cliente, pois não vai convencer ninguém a optar pelos seus serviços.

Reclamar da falta de clientes é uma má publicidade,uma das poucas que contraria a máxima de que não existe má publicidade.

Em suma, sejam criativos. A crise não ensina a ser forte ela obriga. Mudem a estratégia e mostrem ao cliente, que também é um consumidor, a força da vossa estratégia. Reduzam preços, alarguem o prazo de pagamento, mas não percam 70% dos contratos.

Façam com estes o que pedem ao Estado. É uma questão de sobrevivência.