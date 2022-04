Comunicações: o fim do “Duopólio”

O sector nacional das Telecomunicações recebeu mais um jogador, a Africell Global Holding , de origem libanesa com c apitais norte-americanos e escritórios no Reino Unido, tem já uma presença forte em África. Assim, a Africell torna-se a quarta operadora móvel do País, o que torna o mercado mais competitivo e põe fim ao duopólio no sector comandado pelo “próximo mais próximo” (Unitel) e o “sempre consigo” (Movicel).

Em economia, o duopólio é entendido com uma falha de mercado em que apenas dois agentes produzem um determinado bem ou serviço, concentrando o mercado e em muitos casos praticando os preços que lhes é conveniente, por haver muita procura e pouca concorrência.

De acordo com os dados do Instituto Angolano das Comunicações (INACOM) até ao terceiro trimestre do ano passado a Unitel detinha 90% dos subscritores móveis e o restante ficou com a Movicel. Os dados da INACOM dizem ainda que o país atingiu, até ao III trimestre de 2021, um total 7,2 milhões de subscritores de internet, entre empresas e particulares. Desde o início de 2021 até ao final do III trimestre, mais de 313 mil subscritores aderiram ao serviço de Internet, o que corresponde a um aumento de 4,3%. Em termos de quotas de assinatura de internet por operador a Unitel detém a maior quota do mercado com 87% dos subscritores, mais de 6,2 milhões, seguida da Movicel detém 11% destes assinantes e a TV Cabo e Zap repartem os restantes 2%. A estatal angola Telecom não entra nestas contas, de acordo com os dados do INACOM.

Portanto, espera-se que com a entrada da nova operadora haja uma diminuição nos preços, isto é, que as tarifas sejam mais baixas, porque os preços das telecomunicações praticados actualmente no País são muito elevados, tanto na telefonia móvel como para internet. Seria bom que também com maiores números de operadoras, os serviços fossem descentralizados de Luanda para outras províncias que não possuem um número aceitável desse tipo de infra-estruturas e serviços, tão importantes para a dinamização da economia. Aqui, chamar a atenção ao regulador que deverá ter um grande desafio para assegurar a concorrência na economia, na qualidade e não permitir que se crie assimetrias regionais.

Actualmente, o sucesso das telecomunicações não está simplesmente no aumento do número de redes de telefonia móvel e pelo número de pessoas com acesso à Internet, mas sim pela qualidade nas conexões, na partilha de conteúdos e informações com o mundo.