Compliance é compreendido nas empresas como conformidade. E estar em compliance significa que a empresa conhece as normas do regulador, leis e politicas que regem a sua área de operação, respeitando todas no seu exercício de actividades. Compliance é na verdade uma das ferramentas de governança corporativa, que garante que as obrigações legais indicadas nele e suas expectativas são cumpridas na implementação de condutas.

O compliance tem sido uma forma de garantir que a política de segurança esta a ser cumprida. Dessa forma é possível passar confiança e tranquilidade que as actividades da empresa estão a ser feitas com transparência e dentro de boas pratícas.

Ao se implementar uma estratégia de compliance de segurança de informação é preciso identificar as directrizes, identificar os controles exigidos, definir arquitectura de segurança de informação, planejar e divulgar o nível do compliance e estabelecer acções de melhoria.

De realçar que segurança de informação não é o mesmo que compliance, muitos chegam o confundir os termos, pois muitas vezes, segurança de informação é usada para auferir o grau de maturidade e conformidade do parque tecnológico.

O grande objectivo do compliance em segurança é provar que o programa de segurança de informação de qualquer organização atende aos padrões, regulamentos e estruturas de segurança específicos, como a LPDP, NIST, CIS Control e PCI DSS, para a segurança de vários tipos de dados.

Note que a segurança de informação é implementada e exercida por uma organização com intuito de se proteger enquanto o compliance é implementado para atender a certos requisitos externos. O que faz perceber que mesmo que a sua organização esteja em conformidade com padrões ou regulamentos de segurança, não significa que segurança de informação seja eficiente se no mínimo ela não for 24x7x365.

Como melhorar o compliance em segurança?

É possível melhorar o compliance em segurança através de acções pequenas como: Revisar suas políticas, Educar e Monitorar. A melhor abordagem a fim de garantir maturidade com certeza é gerir a segurança e cumprir com a conformidade o tempo todo, adopte uma estratégia que vá além de verificar os itens exigidos pelo compliance.

É mais fácil implementar compliance em segurança de forma eficaz se os dados incluem:

- Alinhamento de negócios;

- Avaliação de lacunas e riscos:

- Identificação e mitigação de ameaças;

- Gerenciamento de identidade e acesso;

- Gerenciamento de conformidade;

- Segurança de redes e aplicativos;

- Segurança física;

- Recuperação de desastres;

- Segurança Operacional;

Tem sido claro que construir uma forte estratégia de segurança que preencha os requisitos de compliance exige um conhecimento profundo do sector de segurança, além de que o tempo e energia para implementar seria dispendioso e seu negocio poderia não crescer na mesma proporção, por isso uma boa pratica é contractar terceirização.

Criar e implementar uma estratégia de segurança de dados com base nas necessidades da sua organização e realizar uma avaliação de riscos são etapas importantes para o desenvolvimento de um programa eficaz de segurança. Essas etapas analisam sua tecnologia e processos internos para identificar áreas de vulnerabilidades e aprimorar sua postura de segurança, ao mesmo tempo que atende aos requisitos de conformidade.

É importante observar que as organizações não devem ver os padrões e regulamentos de compliance como um guia para criar um programa de segurança de dados, mas o contrário. Um programa de segurança de dados deve incluir requisitos de conformidade, mas também considerar os activos da organização, que estão no centro dos negócios.

Quando eficaz e bem estruturada a política de compliance pode evitar uma série de problemas para o negócio, tornando os seus processos mais seguros e confiáveis, dessa forma vazamentos e outros problemas se tornam cada vez menos frequentes. Negócio torna-se mais competitivo, garantindo a clientes e parceiros um maior nível de credibilidade.

Adoptado o compliance em segurança, as empresas se tornam capazes de lidar com problemas como falta de orientações sobre normas, desalinhamento em relação a legislação, falhas na gestão de processos e ausência de ferramentas preventivas.

Com uma abordagem certa e abrangente de compliance em segurança de informação é possível poder garantir que a escolha de tecnologia é adequada a necessidade da instituição e falhas organizacionais e de processos e pessoas se tornam cada vez mais pequenas ou inexistentes.

*Consultor de Cibersegurança / Transformação Digital