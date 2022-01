Como presentear os funcionários no fim do ano e mantendo as contas certas da sua empresa

Todos somos, já fomos ou seremos colaboradores ou trabalhadores por conta de outrem na vida. Todos gostamos e precisamos de nos sentirmos elogiados, agraciados.

O fim de ano está a chegar e, após meses de muito trabalho e grandes desafios, chegou a hora de reflectir sobre tudo o que foi realizado e aproveitar o período de festividades e ganhar «baterias» para o ano de 2022 que é uma incógnita. Como quase sempre, mas o ano que vem é mais complexo ainda, tendo em conta multi factores, sendo um deles o Covid 19.

Para comemorar todas as conquistas deste ano, presentear os funcionários tornou-se uma forma de agradecer e valorizar a dedicação de cada colaborador. Contudo, achar o presente certo não é uma tarefa fácil.

Por que presentear os funcionários é importante?

As festividades de fim de ano, por si só, já carregam uma certa “magia especial”. Neste período, as pessoas sentem-se mais emotivas e fraternas. Por esse motivo, ao escolher presentear os seus colaboradores, a empresa promove um ponto de conexão emocional com cada um deles.

Isso é visto como uma forma de aproximá-los e valorizá-los, abrindo portas para que eles se sintam muito mais engajados com a missão da organização, aumentando o nível de engajamento dos colaboradores.

Como escolher o presente certo?

Se a sua empresa é pequena e possui poucos funcionários, você pode presenteá-los com um item mais pessoal, que combine com a personalidade de cada um, fazendo com que eles se sintam únicos. Sendo a sua empresa pequena, deve conhecer bem os hábitos dos seus funcionários e os seus gostos ou necessidades. Aproveite que a sua empresa tem essa dimensão e arrase!

Entretanto, se a sua empresa possui muitos colaboradores, buscar um produto diferente para cada um deles torna-se uma tarefa inviável. Pensando nisso, separamos algumas sugestões:

Panettones e chocottones

Panettones e chocottones são comidas típicas de fim de ano. Dessa forma, eles se tornam um presente prático e com ótimo custo-benefício. Se essa for a melhor opção para a sua empresa, evite comprar esses produtos no mercado. Negociar diretamente com um fornecedor pode ser mais vantajoso financeiramente, além da logística e distribuição.

Cesta de Natal

A cesta de Natal também pode ser uma excelente opção de presente para os seus funcionários, pois oferece a oportunidade do colaborador dividir o seu reconhecimento com a família, melhorando o âmbito pessoal. Em Angola está em desuso, mas continuam a haver opções para todo o tipo de bolsas! Existem fornecedores que comercializam cestas natalinas prontas, mas se preferir, você também pode montar a sua, de forma totalmente personalizada. Nesse caso, além dos produtos alimentícios, você pode incluir itens corporativos como agendas e calendários por exemplo. Afinal, todo mundo quer planear e escrever as metas do próximo ano.

Electrónica

Essa é uma excelente opção para quem deseja sair do tradicional e dispõe de um orçamento maior para as lembranças de fim de ano. Além disso, são presentes que agradam a praticamente todas as pessoas que são fãs de tecnologia e praticidade no dia-a-dia.

Dicas Extras

Seleccionado o presente, não esqueça de inserir um cartão de agradecimento. Essa é mais uma maneira de demonstrar gratidão a todos aqueles que apresentaram uma boa produtividade durante o ano, bem como encorajar a sua equipa para o próximo ano de trabalho!

Também é preciso escolher o momento ideal para entregar as lembranças aos funcionários. Se optar por uma festa de confraternização, tome cuidado para não deixar o evento formal demais. Evite muitos discursos e anúncios. O ideal é que o tempo seja leve e descontraído, e todos aproveitem.

A data de entrega também precisa ser levada em conta. Caso você opte pela cesta natalina, por exemplo, é melhor que sejam entregues antes do Natal.

Vale reforçar que é preciso ter um bom fornecedor para poder auxiliá-los nesse momento. Como foi possível observar, a Contabilista possui diversas opções para presentear seus funcionários neste fim de ano. Conte com uma empresa que é referência em suprimentos para escritório para garantir a alegria dos seus colaboradores neste fim de ano! Por fim, e não menos importante, é que faça um bom planeamento de compras para que as finanças da sua empresa tenham todos os dados: facturas proforma, facturas, mapas comparativos e poder desta forma e junto dos fornecedores fazer aquisições cómodas, seguras, mais baratas e até com algum crédito.

As empresas estão aflitas com a sua liquidez, mas não deixe de ser grato a quem passa mais tempo na sua empresa do que nas suas próprias casas.

Festas Felizes.

*Professor de Finanças Públicas