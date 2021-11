Como é que a Indústria Cinematográfica faz dinheiro?

À distância, a indústria cinematográfica pode parecer muito glamorosa. Celebridades e produtores desfilam pelos tapetes vermelhos, agarram os Óscares. Embora haja muito dinheiro a ser ganho, a forma económica de se realizar filmes está longe de ser simples.

Algo que provavelmente se ouve ao caminhar pelos corredores de qualquer estúdio de cinema é que “ninguém sabe de nada”. Isso é verdade. O público pode ser inconstante e a indústria em constante mudança. Praticamente qualquer filme é um investimento arriscado, mesmo quando estrelado por actores e actrizes de renome.

De acordo com o Relatório de Estatísticas do Mercado Teatral da Motion Picture Association of America (MPAA) para 2020, as bilheterias dos EUA e do Canadá renderam 2,2 bilhões USD, uma queda de 80% em relação a 2019. Globalmente, a bilheteria de filmes atingiu um mínimo de 12 bilhões USD em 2020, uma queda de 72% em relação a 2019 devido à pandemia da COVID-19.

Grandes estúdios e cineastas independentes agora passam grande parte do tempo à procura de novas fontes de receita, porque a venda de bilhetes não é a mesma essência que a dos filmes. Infelizmente, o encerramento da maioria dos cinemas durante o início de 2020 torna outras fontes de receita mais importantes do que nunca.

De uma forma geral, os grandes estúdios não divulgam o orçamento total para a realização dos filmes (produção, desenvolvimento, marketing e publicidade). Este ‘mistério’ surge em parte porque custa muito mais produzir e comercializar um filme do que a maioria das pessoas espera.

Por exemplo, o orçamento da produção dos “Vingadores”, filme da Marvel é estimado em 220 milhões USD. Depois dos custos do Marketing e da Publicidade, o orçamento dispara.

De facto, para muitos filmes, os custos de impressão podem ser extremamente altos. Um filme de 15 milhões USD, considerado de pequeno orçamento em Hollywood, pode ter um orçamento promocional maior do que o de produção. Muitos filmes que não têm um público integrado (como aqueles baseados em livros best-sellers como “Os Jogos da Fome” ou mesmo “As Cinquentas Sombras de Grey”, precisam de uma maneira de levar as pessoas ao cinema.

As comédias românticas ou alguns filmes infantis precisam de ser promovidos por meio da publicidade televisiva e de anúncios na media. Esses custos aumentam rapidamente. Para qualquer tipo de filme, seja um blockbuster ou uma produção independente, os incentivos e as receitas da colocação de produtos podem ajudar a pagar as contas.

Portanto, não há um caminho certo para um filme dar lucro, uma vez que factores como o reconhecimento da marca , orçamentos do Marketing e da Publicidade e os desejos de um público inconstante, entram em acção. Ainda assim, existem diversas maneiras de se ganhar dinheiro com a indústria cinematográfica.

