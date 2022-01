Chegou o “tão” esperado 2022

Desafios. O ano de 2022 será marcado por eventos relevantes, desde a realização das eleições, a gestão da Covid-19 e o rumo da economia.

Por agora, vamos falar dos aspectos económicos. Na verdade, o curso da economia nacional e o que se espera para este ano já foi traçado no Orçamento Geral do Estado (OGE) de 2022, aprovado em Dezembro do ano passado pela Assembleia Nacional.

Para este ano, o Executivo definiu no OGE despesas na ordem dos 18,7 biliões Kz, com os seguintes pressupostos: preço médio do barril de petróleo de 59 USD e uma produção média diária de 1,15 mil barris e uma taxa de inflação de fim de período que deverá atingir 18,0%. Quanto ao PIB, projecta-se uma aceleração da economia, com uma taxa de crescimento de 2,4%, explicada pelas perspectivas de expansão do PIB não petrolífero e do PIB petrolífero de 3,1% e 1,6 %, respectivamente.

Para a produção de diamantes, o Executivo espera uma expansão de 10%, para se situar em torno dos 10 milhões de quilates, além dedesempenhos positivos nos sectores da Agricultura e pesca, com um crescimento de 4,0%, Transportes (2,0%), Comércio (3,0%) e a Indústria (4, 5%).

2022 também será o ano pós-FMI. Depois de o Fundo Monetário Internacional (FMI)terminar as seis avaliações do Programa de Financiamento Alargado (EFF), é dado o fôlego ao País para caminhar com os próprios pés, ou seja, seminterferência contratual do FMI. Portanto, o executivo é “livre” de tomar as suas políticas.

Fruto dos acordos com o FMI Angola aplicou reformas no sector fiscal, real, monetário e financeiro, e recebeu um empréstimo de 4,5 mil milhões Kz, dividido em seis tranches, sendo a última disponibilizada em Dezembro de 2021. Contudo, o País ainda enfrenta um elevado nível de desemprego, uma inflação galopante, que em Dezembro ultrapassaram os 27%, que beliscam o bem estar da população. Os desafios são enormes por serem estruturais e atingem o crescimento económico e social. Além das políticas já traçadas no OGE para melhorar a economia, o desafio cinge-se à fiscalização dos programas envolvidos no OGE, para garantir a melhor execução orçamental.

Se o ano é próspero ou não, vamos saber com os factos. Portanto, bom ano!