Breve insight ao mercado de REPO: um factor de liquidez de mercado?

O plano de acção da BODIVA previa o lançamento do mercado de REPO (repurchase agreements) para o corrente ano, assim convém-nos atentar com mais diligência ao enquadramento do mercado, impactos e factores de riscos deste importante instrumento de liquidez de curto prazo. O maior mercado de REPO mundial é o do EUA, o mesmo está avaliado em 4.7 trilhões de dólares. O que nos leva a conclusão de que a sua implementação em Bolsa trará grande dinamismo e profundidade ao mercado de capitais de Angola.

Na Bodiva, as transacções de REPO que se intende estabelecer é o Sell/buy back ou também referida por operações de reportes fraccionado, o qual define como a união de duas operações diferentes, mas acordadas simultaneamente, entre as mesmas entidades, sobre valores equivalentes, sendo uma operação de venda e outra operação de recompra, o qual realiza-se em data distintas; Estas operação dar-se-ão no segmento de balcão organizado conhecido por “MOR”- Mercado de Operação de Reporte, conforme cita a regra Bodiva N.º4/18.

As transacções de REPO estabelecem-se entre duas partes, no qual uma vende valores mobiliários com o compromisso de recomprá-los do cliente num preço e data pré-definido, uma espécie de venda combinado com contracto futuro. O preço pelo qual o vendedor há de recomprar, bem como a data para recompra dos valores mobiliários são conhecidas como preço de recompra e data de recompra, correspondentemente. Apesar de possuírem semelhanças dos empréstimos colaterizados, a REPO distingue-se do anterior pelo facto de que a parte que empresta o dinheiro (comprador do valor mobiliário) tem formalmente a titularidade do instrumento em troca, e apenas uma operação de recompra no valor inicialmente transaccionado possibilitará ao vendedor reaver os seus valores mobiliários. adicionalmente, a titularidade formal sobre o instrumento de troca (ex. OTNR), o comprador também recebe o acordo de recompra (repurchase agreement), representando para si dois activos. Paralelamente, o vendedor de REPO recebe o dinheiro e o acordo de recompra reversa, que o obriga a recomprar o mesmo valor mobiliário vendido e pagar um taxa REPO. Participam deste mercado tradicionalmente os bancos comerciais, mas também os gestores de activos, entidades corporativas e investidores que queram empréstimos de curto-prazo ou buscam melhorar as yield nas suas posições.

Na ilustração acima, temos o detentor de uma obrigação do Tesouro Não Reajustável avaliado em 100 milhões de Kwanzas, o mesmo recorre ao mercado de reporte da BODIVA para financiamento com duração overnight. No mercado de REPO, este participante pode usar as OTNR de 100 milhões Kz como uma espécie de colateral para obter um empréstimo no mesmo valor. A duração do empréstimo e a taxa de juro é fixada no momento. Os empréstimos no mercado da REPO são de curto prazo variando entre 1 dia (overnight) a 360 dias. A taxa de juro ou taxa REPO varia de transacção a transacção, com base a alguns factores, destacadamente: Qualidade do colateral, maturidade da REPO, características das trocas, disponibilidade do colateral e a taxa de referência do BNA. Quanto mais atractivo (especial) for o colateral menor será a taxa REPO, isso porque o vendedor do colateral possui um valor mobiliário que o comprador quer, por algum motivo.

Voltando ao participante do “MOR” que precisa financiar-se em 100 milhões de Kz, este concordaria em vender 100 milhões de Kz em OTNR para o cliente num montante determinado pela taxa REPO e recomprar as OTNR no dia seguinte, a 100 milhões Kz. Consideremos, por exemplo, uma taxa REPO de 5.18% (20 pontos base abaixo da taxa Luibor overnight), o vendedor entregaria a OTNR ao preço de 99.985.611,11 Kz e recompraria ao preço de 100.000.000 Kz no dia seguinte. A diferença de 14.388,89 Kz entre o preço de venda e o preço de compra, é a taxa (preço) pelo Kwanza financiado, calculado usando a seguinte formula:

Preço do KZ= (Valor emprestado em Kz)× (Taxa REPO) × (Maturidade da REPO)/360

Nota: a taxa é calculada numa base de 360 dias.

Desta feita, uma taxa REPO de 5.18% com a maturidade REPO de 1 dia (overnight), tem o preço do Kz a emprestar é de 14.388,89 Kz.

As operações de REPO não são novidades para o sector financeiro de um todo, os bancos sempre o fizeram, para cobertura de posições, cumprimento de reservas obrigatória e até mesmo necessidades overnight. Todavia, trazê-lo para Bolsa, pressupõe abertura para mais participantes do mercado, para cujo sucesso deve-se atentar para as implicações legais e a diretriz no GMRA (Acordo Mestre Global de Recompra).

Não obstante, os colaterais nas transacções serem instrumentos altamente seguro como o caso das OTs, ainda assim se as transacções das REPO, não forem cuidadosamente estruturadas as partes aumentariam as suas exposições ao risco de crédito. Com este artigo, a equipa de research da Lwei Brokers está meramente tocando a superfície sobre o assunto das REPOs, pelo que nos alongaremos mais nas próximas edições das Newsletters, cobrindo temas como os determinantes da taxa REPO, a utilidade da taxa REPO para construção da curva da Yield, o impacto das transacções REPO no tratamento contabilístico e uma breve analise sobre como isso contribuiu para queda da Lehman Brothers em Nova Iorque e como prevenir similares tendências no nosso “MOR”.

*Partners & CFO na LWEI Brokers. Mestre em Banca e Finança Internacional pela CASS Business School na City University of London