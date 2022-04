Bolsa de Angola e a primeira IPO

Com oito anos de existência, a Bolsa de Dívida e Valores de Angola (BODIVA) pode finalmente começar a negociar acções em 9 de Junho deste ano, o que se torna um marco importante no Mercado de Capitais e para economia nacional.

O Estado vai vender 1.945.000 acções que detém no Banco Angolano de Investimentos (BAI) e que equivalem a 10% do total. As acções são detidas pelas empresas públicas, Sonangol (8,5%) e Endiama (1,5%).

Estas acções serão vendidas durante uma IPO (Initial Public Offering), em portuguesa Oferta Pública Inicial (OPI) - ocorre quando as acções de uma empresa são vendidas ao público numa bolsa de valores pela primeira vez.

Desta forma, todos os investidores interessados, sem excepção, podem lançar ofertas de compra de acções do banco desde que tenham o montante para pagar o correspondente ao lote mínimo de acções.

Assim, o mercado de capitais marca mais um passo importante e o BAI se torna na primeira instituição bancária na história de Angola cujas acções serão negociadas em bolsa, com a primeira IPO.

A Bolsa de Valores é o mercado onde se efectuam diariamente transacções públicas de valores mobiliários, onde se destacam as acções, as obrigações e os fundos. As acções são valores mobiliários representativos do capital social em sociedades anónimas.

Quando uma empresa está cotada, esses títulos têm um determinado valor, correspondente ao valor que o mercado dá à totalidade da empresa. Ter acções de uma sociedade significa ser accionista, o que confere ao investidor um conjunto de direitos sobre a sociedade, ou seja, uma das principais vantagens de se tornar accionista de uma empresa é poder se beneficiar de parte dos resultados que ela obtiver.

Em Angola a bolsa de valores já funciona, mas “a meio gás”, as obrigações são praticamente os títulos mais negociados na BODIVA, e estão sobretudo ligadas aos títulos de dívida pública.

Só para termos uma noção, as obrigações de tesouro (instrumentos de dívida de médio e longo prazo com valor unitário a partir de 100 mil Kz, lançados em leilão de preços ou de quantidade) representam mais de 90% das negociações na BODIVA.

Com essa abertura, o mercado de capitais torna-se mais dinâmico, libertando-se dos títulos de dívida pública e abre espaço para atrair investidores estrangeiros interessados em investir no mercado nacional, estes por sua vez, trazem experiência, tecnologia, modelos de gestão mais eficientes e investimento, no fundo o País ganha.