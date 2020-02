Boas parcerias

O ministro da Economia e Planeamento lembrou na semana passado estar previsto – ainda que não esteja ainda em funções – um órgão de governação das parcerias público-privadas (PPP’s), com a função de analisar prioridades e acompanhar os projectos actuais e os que aí virão. É importante que Sérgio Santos tenha dado este sinal, pelo contexto onde o fez - na abertura de um curso de Certificação Internacional PPP’s, em Luanda -, mas sobretudo pela indicação de que este é um tema que vai ser acompanhado de perto pelo Governo, em especial a sua equipa económica, de que o governante faz parte. As PPP’s são um meio interessante e válido de construção e operação de diversos projectos, incluindo infra-estruturas de transportes, energia, portuárias, hospitais, água e saneamento básico, entre outros. Em traços gerais, há um privado que avança com o investimento, em parte ou no todo, ficando com a concessão da exploração desse projecto por um período, geralmente longo, de forma a recuperar o que lá meteu.

E ficam estabelecidas contratualmente as suas obrigações - e as do Estado -, com uma divisão de risco que seja justa, equilibrada e não lese os interesses dos contribuintes nem ponha em causa os ganhos a que – justamente – o privado tem direito. Em muitos países, as PPP’s têm sido uma das formas de se avançar com grandes projectos. É a assumpção do papel dos privados como motor da economia, cabendo ao Estado o papel de árbitro e regulador, de defensor do interesse público, dos cidadãos e das próprias empresas, incluindo privadas. O problema é quando as PPP’s se revelam prejudiciais para o Estado, por se basearem em contratos desequilibrados do ponto de vista dos direitos e deveres de cada uma das partes. Em Portugal, por exemplo, em especial nos sectores rodoviário e da saúde, os méritos de algumas PPP’s foram postos em causa por muitos analistas e políticos, por deixarem a parte má com o Estado e a parte boa com o privado. O organismo a que Sérgio Santos se referiu é, por isso, de toda a importância. E é de toda a importância que seja composto por quadros e juristas, em especial, que acautelem o interesse público acima de tudo, respeitando, naturalmente, o investimento feito pelo privado.