BNA e o “Open Market”

O Banco Nacional de Angola (BNA), através do Instrutivo 07/2022 decidiu ampliar a base de participantes nas operações de Mercado Aberto, autorizando a entrada de operadores não bancários com Seguradoras, Fundos de Pensões e entidades do Estado. Segundo o Banco Central (BNA), a medida visa elevar a eficiência dos instrumentos de política monetária.

O Mercado aberto, ou “Open Market” em inglês, é o espaço onde o banco central negocia seus títulos de dívidas a fim de realizar a sua política monetária. As operações de Open Market ocorrem quando o Banco Central realiza a compra ou venda de títulos para bancos comerciais. Estas operações têm como objectivo gerir a liquidez de curto prazo e controlar as taxas de juro de mercado, revelando-se num dos instrumentos mais eficazes, uma vez que afecta directamente a oferta de moeda na economia. Assim, ao realizar a compra de títulos públicos, o BNA injecta dinheiro na economia. Em sentido contrário, quando o BNA emite títulos de dívida e os vende aos bancos comerciais, ocorre uma diminuição na reserva desses bancos, o que provoca uma contracção da oferta de moeda em circulação.

É importante ressaltar que, além da grande importância na condução da política monetária, a venda de títulos no mercado aberto também é uma forma de captar recursos para financiar actividades fundamentais do Estado.

Entretanto, o BNA ao permitir a entrada das Seguradoras, Fundos de Pensões e entidades do Estado e do maior volume de títulos disponíveis na economia, torna mais eficiente as operações de mercado aberto no que diz respeito ao controlo da liquidez, e consequentemente a inflação, embora se defenda que em Angola a inflação não é um fenómeno monetário.

Para as seguradoras e fundos de pensões, ao participarem directamente nas operações de “Open Market” vai permitir maior diversificação da carteira de investimentos e um aumento da rentabilidade, uma vez que passaram a interagir directamente com o banco central, vão assistir a eliminação dos custos de intermediação.

No mês passado, O governador do BNA, José de Lima Massano, disse que o principal objectivo da política monetária é garantir que a inflação desça para um dígito até 2024. A moeda nacional tem registado uma apreciação nos últimos meses, valendo agora 430 kwanzas por dólar, no seguimento da subida do preço do petróleo bruto no mercado internacional, o que ajuda a aliviar a subida da inflação no País, que é muito dependente das importações. Se o objectivo é manter a taxa de câmbio entre Kwanza /USD na casa dos 400, então é oportuna e necessária, além do controle da inflação.