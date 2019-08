Biocom vs. credibilidade

A companhia de Bioenergia de Angola (Biocom) é tida como o maior investimento privado nacional no sector não petrolífero.

Criada em 2008, localizada no Pólo Agroindustrial de Capanda (PAC), em Malanje, representa um investimento de mais de mil milhões USD. Desde que começou a sua actividade, em 2014, a Biocom calcula ter produzido mais de 200 mil toneladas de açúcar, prevendo este ano uma produção recorde de 73 mil toneladas.

Entretanto, o projecto ainda não é rentável, e o açúcar, que é o maior produto da empresa, não cobre acima de 20% da demanda do mercado nacional (300 mil toneladas por ano) que, antes da produção da Biocom, era completamente refém das importações um cenário que a companhia assegura ter mudado no corrente ano.

As primeiras conversas para a criação deste projecto milionário aconteceram em 2006.

Dois anos depois, a Damer (mais tarde substituída pela Cochan), a Odebrecht e a Sonangol investiram 750 milhões USD naquela que foi a primeira fase de investimento. Na segunda fase, o capital investido foi de 520 milhões USD.

O açúcar da Biocom é vendido às mais diversas superfícies comerciais, sob a marcaKapanda. A energia confere auto-suficiência à empresa e o escedente vendido à Rede Nacional de Transporte de Electricidade. O aproveitamento dos subprodutos da cana-deaçúcar estende-se ao etanol.

A motivação dos sócios em investir no açucar diminuir as importações e, a posteriori, exportar para a Europa, que não tem taxas alfandegárias para o açúcar africano.

“O Estado está a promover a exportação de açúcar e a provocar excedentes no mercado, o que só nos prejudica”, reclamam os gestores da Biocom de concorrência desleal.

Porém, vários especialistas nacionais consideram a Biocom um ‘elefante branco’, na medida em que se concebia eliminar a importação de açúcar em 2020. Foi um erro, pois mandam as regras do bom senso que não se devem colocar os ovos todos no mesmo cesto, pois os riscos são enormes.

A falta de transparência quanto aos reais valores aplicados também tira credibilidade ao projecto... E agora, como a Biocom vai conquistar a confiança que perdeu?