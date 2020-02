Bancos para melhorar

Um inquérito apresentado há uma semana indica que o BPC é o banco onde os clientes estão mais insatisfeitos com o serviço prestado. É uma má notícia, mas não espanta, dada dimensão do banco e o facto de fazer parte da vida de tantos milhões de angolanos que, por trabalharem ou terem trabalhado no sector público, são necessariamente seus clientes. O atendimento lidera as queixas, por ser pouco eficiente e eficaz, tornando a experiência do cliente com o banco algo desagradável e indesejável. Mas o problema da (má) qualidade do atendimento não é um exclusivo do BPC. De uma forma geral, apesar do muito esforço que a generalidade dos bancos tem feito (incluindo o próprio banco do Estado) na selecção e formação do seu pessoal, o atendimento ainda é um dos calcanhares de Aquiles do sistema.

Desde e logo, pelo clássico problema do sistema. Ir ao banco e não haver sistema é algo que acontece com frequência em Angola, mas é impensável em qualquer parte do mundo. Num sistema bancário fiável, não há vários problemas de sistema por ano. Depois, as filas. Ir ao banco é, frequentemente, um calvário, onde podemos perder muito tempo para tratar de assuntos simples. Por fim, a falta de informação de que muitos funcionários sofrem sobre produtos e serviços do próprio banco. A digitalização da banca liberta balcões e essa será a tendência em Angola. Mas, para que esta tendência avance a bom ritmo, é preciso que as pessoas sejam info-incluídas na sua generalidade. Vai demorar tempo. O problema do sistema também tem solução. Se na maior parte dos países esse não é um problema tão frequente, por que há de ser aqui? Haverá alguma razão técnica inultrapassável?

Provavelmente, pode resolver-se mais rápido, pagando o custo. A formação dos funcionários, para que sejam verdadeiros consultores dos clientes, também é um processo em curso. Vai demorar, mas vai dar frutos. O mais difícil de mudar são as mentalidades. Trabalhar num banco exige aos seus funcionários espírito de missão e de serviço. Isso não se compra, mas ensina-se. Nós, os clientes, também devemos ajudar para isso.