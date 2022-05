Banca em 2021 virada para o futuro – Inteligência Artificial

Raramente nos questionamos, tanto quanto agora, se a banca está preparada para o futuro. A razão para essa insistência não é uma, mas três. Por um lado, o sector bancário vem de uma das maiores crises da sua história. Há catorze anos atrás com a queda do Lehman Brothers. Este facto marcou o início da grande crise financeira global. Por outro lado, o setor bancário está numa encruzilhada marcada pela crescente regulamentação, pela necessidade de recuperar certos níveis de rentabilidade e pelos enormes desafios, que a todos os níveis e por último a transformação digital.

O Futuro da Banca

Voltando à pergunta inicial, a resposta é, a banca está preparada para o futuro. No entanto, com nuances, porque com a era digital qualquer empresa, de qualquer setor, deve preparar o futuro dia-a-dia. O futuro não é garantido. Como apontam os reguladores financeiros, as entidades devem reflectir profundamente sobre o seu modelo de negócio, para gerar rentabilidade e benefícios recorrentes.

Portanto, do ponto de vista da saúde financeira, a proliferação e o endurecimento da regulamentação estes últimos anos traduziram-se num fortalecimento dos níveis de solvência e nas políticas de gestão de riscos.

A Banca na era digital

Baixar a guarda não é uma hipótese para a banca, numa era da evolução tecnológica constante e consistente, porque os riscos são cada vez mais numerosos e imprevisíveis, com impacto directo nos resultados e na reputação das instituições. Algo habitual nas notícias de hoje é, por exemplo, o roubo de dados de clientes que coloca um problema de confiança na entidade hackeada. Em conclusão, sem confiança, a banca não sustentável.

Ceteris paribus a grande prova de fogo é a transformação digital. Após a mudança, em que a fintech avançou à esquerda, o banco acelerou o ritmo e hoje existem entidades com projectos realmente inovadores e de ponta. O sector está a explorar novas tecnologias, como Big Data, Machine Learning, Inteligência Artificial ou Blockchain, para melhorar a experiência do cliente e a eficiência dos processos.

O artigo versa sobre a inteligência artificial. A Inteligência Artificial é a capacidade de máquinas ou software de agir com base em elementos externos. Este tipo de tecnologia será uma revolução em praticamente todos os sectores de actividade económica, porque os programas e as máquinas não têm mais funções predefinidas e fixas. Pelo contrário, com base na análise das necessidades do ambiente ou de qualquer outro estímulo, estas tecnologias podem modificar a sua conduta e o seu comportamento, para melhor responderem às necessidades.

No sector financeiro, a inteligência artificial cumpre quatro funções principais: 1) compreender as necessidades do consumidor; 2) melhorar os produtos e serviços oferecidos; 3) identificar e gerir o risco; 4) evitar fraudes.

1. Compreender as necessidades do consumidor

Esta é uma vantagem que mais lucro oferece às entidades bancárias. Poder usufruir de um software inteligente, capaz de analisar os dados dos clientes e oferecer-lhes os produtos mais adequados, potencia de forma notável a contratação dos mesmos. Por exemplo, se um cliente tiver um alto gasto com combustível e uma entidade oferecer um cartão de crédito ou uma empresa com postos de abastecimento com cartões pre o pós-pago, com desconto sobre o combustível, é provável que o cliente adira a este produto. Assim, acontece com muitos outros serviços que, às vezes, os clientes não conhecem, mas que poderão ser de grande vantagem para eles. E neste caso abrem-se portas para os bancos poderem fazer parcerias com outras empresas de produção, distribuição e consumo.

2. Melhorar a Oferta

Por outro lado, a recolha e a análise comparativa de dados, feita pelos programas inteligentes, permitirá melhorar o tipo de produtos e serviços oferecidos. Se, um banco tem depósitos a prazo genéricos ou direcionados como os depósitos para crianças e jovens até aos 18 anos e oferece aos clientes interessados uma explicação interactiva, na qual eles tenham de passar por várias fases, é possível verificar onde os clientes perdem o interesse. Por último, deve destacar-se que esses mesmos dados podem ajudar a prever quais serão as necessidades dos utilizadores da Banca, o que permite ajustar muito melhor a evolução e a criação de novos serviços.

3. Gestão de risco

Atualmente, 15% a 20% do controlo de risco do banco recai sobre dados analíticos. No entanto, está a ocorrer uma mudança de paradigma, pois um relatório recente da MacKinsey & Company determinou que até 2025 a percentagem anterior aumentará para 40%. Os processos de machine learning cada vez mais são adoptados por mais bancos.

4. Identificar a fraude

O uso da aprendizagem automática, que é uma das derivações da inteligência artificial dos bancos, também pode ser usada para detectar fraudes. Neste caso, a maioria das entidades bancárias usa técnicas para conhecer o consumidor. Isto ocorre porque os sistemas de análise do consumidor não supervisionados fazem um bom trabalho ao identificar padrões ou caraterísticas semelhantes. No entanto, não permitem identificar fraudes na primeira vez em que são cometidas, algo que os sistemas de análise supervisionados ou que as redes neurais difusas fazem. E aqui também se aplicam as fraudes internas nos bancos, desde a movimentação de contas de clientes como do próprio banco, etc.

A banca e um dos sectores que mais investe em equipamentos, softwares, cibersegurança, formação dos seus quadros de Pessoal e nesta senda este tema e outros que virão nos próximos artigos são cruciais para a banca nacional que quer chegar e atingir níveis de serviço e de tecnologia das melhores práticas do mercado financeiro.

*Economista e docente universitário