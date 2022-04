Banca em 2021 virada para o futuro

Actualmente temos no sistema financeiro monetário em Angola 25 bancos com licença a operar. Temos bancos públicos, privados e de capital misto. Temos um banco que recentemente passou da esfera pública para o privado: o banco BCI que agora é detido pelo Grupo Carrinho, por via da privatização em leilão.

O sector bancário angolano como em qualquer país de economia de mercado é um dos alicerces da economia. Nele assenta como intermediário financeiro todo o dinheiro físico e em “sistema” que os clientes particulares, empresas, Estado, Resto do Mundo confiam para efeitos de poupança, investimento, no assegurar de eventuais situações no futuro, na junção de serviços dos bancos com as suas seguradoras, no cumprimento de obrigações pessoais, entre empresas e com o próprio Estado. São, também, intermediários de serviços de compra, venda de valores mobiliários: acções, obrigações, etc em mercado de Bolsa à vista.

É um mercado que emprega algo como 18.000 colaboradores (sem dados oficiais), mas tendo em conta os números de 2020 (19.713 colaboradores), e com a redução de Pessoal que a grande maioria doas bancos está a executar, é mais do que provável que estes números estejam em linha com esta estimativa.

Em número de balcões, os bancos, sendo que são mais uns bancos do que outros, estão a redimensionar a sua rede de balcões ou agências bancárias, sendo que a redução de colaboradores por um lado, por outro a recolocação (“replacement”) de outros, tem levado, portanto, ao encerramento de balcões, com destaque para a cidade de Luanda, onde estão cerca de 60% de todo os balcões, na província mais pequena do país, mas ao mesmo tempo, a que tem o maior número de habitantes.

Quanto aos lucros em 2021, os bancos aumentaram em 85% face a 2020 para pouco mais de 516 mil milhões de Kwanzas, isto e, bem acima dos 930 milhões de Dólares norte-americanos. No «pódio» estão os bancos: BFA, BAI e Standard Bank Angola, o que em percentagem representa 71% do total de todos os bancos e aqui estão retirados o Banco de Poupança e Crédito, Banco de Desenvolvimento de Angola, Banco Económico, Standard Chartered Bank Angola. A este facto resulta da melhoria do rating da República de Angola que se reflecte nos activos dos bancos por contrapartida da forte exposição aos instrumentos de Dívida Pública de Angola. Por outro lado, com a «limpeza» dos Balanços nos últimos anos e com os testes de «stress» feitos pelo Banco Nacional de Angola, enquadrados no Programa Estendido de Assistência Técnica e Financeira do Fundo Monetário Internacional gerou que as medidas contabilísticas para esse «saneamento» em grande medida já tenham sido feitas nos últimos anos.

Se os lucros brutos e líquidos são indicadores que medem «a temperatura» de qualquer empresa como os bancos, outro indicador financeiro a ter em conta é dos activos que após destronar o BPC desta posição, o banco BAI comanda a lista dos bancos com maiores activos, seguido do banco BFA, BIC, BPC (4ª posição) e por fim do Standard Bank Angola (SBA). Em 2020, o banco Millennium Angola estava na 5ª posição e trocou com o SBA.

Outro indicador é o do crédito aos clientes, um dos activos mais importantes para qualquer banco de retalho como são os nossos bancos em Angola. Se por um lado o sector empresarial reclama das dificuldades de acesso ao crédito, os bancos em 2021 reportam nas suas contas em valor 6% para os 2.380 mil milhões de Kz. Os bancos mais amigos dos financiamentos são os bancos: BIC, BMA, BAI, BFA e Sol, que no agregado fazem cumprir a Lei de Pareto (20-80 ou 80-20). Um dos pontos a salientar é sublinhar que o crédito nas contas dos bancos pesa (apenas) 17% do total dos activos.

Face a estes pontos do artigo venho propor uma reflexão e tomadas de decisão pela Gestão dos bancos em sintonia com o cumprimento da Lei das Instituições Financeiras e demais legislação complementar a fim de haver uma alavancagem do sector bancário angolano:

- Os oito bancos sistémicos de Angola: BAI, BFA, BPC, BIC, Económico, Sol, Standard Bank Angola e Banco Millennium Angola terem pelo menos uma agência bancária em cada capital provincial como factor mandatório e se possível nas sedes municipais, com serviços em plena actividade;

- Dar mais autonomia aos bancos que estão nas províncias, dotando as direcções comerciais de mais poderes de decisão, de plafond nos vários produtos bancários;

- dotar os colaboradores com mais formação profissional, nomeadamente sobre análise e risco de crédito, sobre processos administrativos de documentação de terrenos, imobiliário em geral, mas também de finanças sobre as empresas e a sua documentação; inglês; Excel e Power BI, etc;

- nos encerramentos e transferências de agências haver uma clara e justa avaliação dos colaboradores e haver um aproveitamento dos mesmos para outro tipo de tarefas.

- venda de imóveis ao abrigo do Aviso 9/22, de 6 de Abril, a fim de que todo este valor que o banco tem sob a sua «custódia» seja revertido com proveitos não financeiros e os imóveis sejam colocados no mercado para um abastecimento do mercado que carece de oferta e a tão desejável redução dos preços das casas;

- os bancos criarem mais produtos para todo o tipo de clientes, ou promovendo mais os já existentes como os depósitos a prazo, para crianças, seguros em estreita ligação com a empresa de seguros que esteja no Grupo ou por via de parcerias/joint ventures. Há muita população por bancarizar;

- os balcões poderem ser mais atraentes, ágeis em conformidade com processos paralelos e complementares de informatização e digitalização dos serviços bancários. Processos bancários podem e devem ser mais céleres;

- implementar, de facto, a normas internacionais de contabilidade e relato financeiro, como a IFRS 9 – Instrumentos Financeiros;

- reduzir o peso dos produtos de margem complementar: cambiais e de Dívida Pública para os produtos comerciais convencionais: captação de depósitos, atribuição de crédito, tanto na lógica de agência, mas cada vez mais por via digital e nessa medida estabelecer uma relação entre banco e clientes na lógica dos bancos digitais em que as comissões bancárias são nulas ou reduzidas e dessa forma haver uma maior competitividade entre bancos com os consumidores a poderem escolher mais e melhor, com uma qualidade de atendimento que deve de extrema qualidade, diligente, em horários alargados, com supervisão indirecta de um(a) Provedor(a) do Cliente. Por outro lado, haver a abertura de novos negócios como de factoring, leasing, intermediação financeira para corretagem para a Bolsa de Valores Mobiliário.

Para a semana volto com outros pontos a ter em conta na gestão bancária em Angola, entre os quais a identidade dos bancos, a sua possível transformação e fusão entre bancos este ano e principalmente nos próximos anos.

*Economista e docente universitário