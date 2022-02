Com a crise socioeconómica vivida no país, frente a esse cenário, a auditoria jurídica empresarial pode ser um passo fundamental para a verificação dos procedimentos e das informações legais. A análise será feita em todos os sectores da empresa com base no levantamento de dados.

Ninguém quer ter surpresas, e o momento crítico que o país atravessa tem levado muitos empresários a buscarem a advocacia empresarial, com suas auditorias jurídicas, para disciplinar os procedimentos corporativos de suas empresas.

Por meio da auditoria jurídica, é possível disciplinar os processos corporativos das empresas, a fim de evitar erros, minimizar riscos, evitar custos adicionais e prejuízos. Com base no direito, as questões administrativas, éticas, legais e financeiras do negócio serão avaliadas.

Isso torna-se possível porque essa especialidade jurídica baseia-se nos conhecimentos do direito civil, tributário e trabalhista, além das áreas de gestão e finanças. Por isso, uma auditoria jurídica irá oferecer mais segurança e garantia de sucesso à empresa.

Com foco na prevenção e na identificação de possíveis falhas ou omissões, a auditoria representa a possibilidade de corrigir e de melhorar o processo gerencial da empresa, o que também pode contribuir para a idoneidade e a eficiência do empreendimento, bem como para o respeito no mercado e dos próprios funcionários.

Ao mínimo sinal de risco, o auditor avaliará os efeitos que podem atingir a empresa, seja em custos de acções laborais ou de descumprimento da legislação tributária, por exemplo.

O cruzamento de dados e informações e o levantamento de riscos processuais pode fazer com que a empresa respeite as normas, cumpra as leis e evite gastos futuros com processos judiciais, acções onerosas e penalizações.

A fim de que a empresa receba orientações adequadas, é crucial buscar uma assessória jurídica de confiança. Esse tipo de actuação exige conhecimento profundo de várias áreas do direito.

Na análise de um balanço empresarial, a auditoria jurídica irá buscar respostas práticas e notas explicativas que apontam, a assertividade, ou não, da política económica adoptada pela empresa.

Além disso, o auditor deve ter acesso a informações a respeito da jurisprudência actual, a fim de que a empresa contratante não acabe tendo que arcar com prejuízos inerentes aos serviços efectuados sem o nível adequado de conhecimento de causa.

Em razão de todos esses factores, a auditoria jurídica tem sido muito valorizada em vários países, aqueles em que os profissionais estão descobrindo que não compensa varrer a poeira para baixo do tapete.

Uma frase clássica, da advocacia empresarial, faça uso constante das boas práticas administrativas que você já conhece e procure aprender sempre mais.

Devo parafrasear Marco Dantas, no seu texto sobre Auditoria jurídica e sua importância na saúde do seu negócio e, Lucas Barquette no seu manual uso estratégico da auditoria jurídica para o sucesso do negócio.

A auditoria jurídica é vista como uma das estratégias mais eficientes no mundo empresarial, pois ela assegura que, depois de inspecionada minuciosamente, a empresa se estruture legalmente, corrigindo erros passados, evitando futuros problemas, como prejuízos, perda de credibilidade e até mesmo a quebra, podendo utilizar tal beneficio frente a seus concorrentes, ao consolidar-se como uma empresa transparente para o mercado.

*Jurista