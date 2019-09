Atenção adequado ao sector privado

Quando o chefe de estratégia para África, Frank Doumba, anunciou em Maio do ano em curso, que o International Finance Corporation (IFC) iria abrir escritórios, agora em Setembro, num encontro com estudantes da Faculdade de Economia da Universidade Agostinho Neto, o funcionário do Banco Mundial reconheceu que, até aquela altura agora, a IFC não tinha dado ao sector privado angolano um tratamentoproporcional ao interesses dos empresários nacionais.

De todas as solicitações de financiamento, dois projectos estariam em carteira, sendo o primeiro para o Turismo e o segundo, para Tecnologias de Informação e Comunicação, num valor global avaliado em 75 milhões USD.

A corporação, filiada ao BM, pode ter se atrasado um mês para cumprir a promessa, mas, demonstra alguma humildade ao reconhecer uma responsabilidade que não é sua, mas do aparelho governativo que não deu a atenção adequada ao sector privado.

No mês passado, a organização lançou um relatório “diagnóstico” do sector, onde recomendou medidas necessárias para a criação de mercados em Angola, o que considera uma janela de oportunidades histórica e relativamente pequena para impulsionar “uma massa crucial de reformas difíceis e necessárias em todas frentes.” Entre os quais apontamos como primeiro princípio, a Liderança aos níveis mais altos do governo.

Contudo, podemos destacar igualmente um factor crucial:

o verdadeiro empreendedorismo continua subdesenvolvido em Angola. Esta lacuna apenas pode ser tratada progressivamente, primeiro através da atracção de investimento privado (como oposto à aquisição de serviços estrangeiros) que irá incorporar capacidades nos sectores prioritários e, segundo, através do apoio à criação de competências.

Outras restrições também dificultam o maior desenvolvimento do sector privado: sectores dinamizadores, principalmente Transporte e Energia, não estão a fornecer níveis suficientes de serviços e inputs para permitir a criação de um mercado competitivo e crescimento do sector privado. Estes, juntamente com as TIC e educação, também são sectores da economia com potencial significativo para impulsionar a transformação através do crescimento na prestação de serviços acessíveis de alta qualidade e criação directa de emprego. Importa dizer que o estado está extremamente presente nestes sectores e pode abrir a porta para uma maior participação do sector privado.