As perdas de existências, o Imposto Industrial e o IVA

As quebras de existências constituem um custo de operação que em muito pode afectar a rentabilidade de uma organização que movimente volumes significativos de mercadorias.

As razões para este fenómeno poderão ser de origem conhecida e perfeitamente identificável, como a expiração do prazo de validade, a obsolescência e incorrecto manuseamento e consequente danificação de mercadorias, todos factos que poderão determinar a necessidade de se proceder à respectiva destruição.

Por outro lado, as quebras de existências poderão igualmente ter origens desconhecidas e somente identificáveis após a consumação da perda, como sejam as situações de furto ou fraude.

Pela sua relevância e inevitabilidade em algumas operações comerciais, em particular no sector do retalho, as quebras de existências são inclusivamente alvo de diversos estudos que analisam as suas origens e tendências em matéria de controlo e redução progressiva destes custos.

Contudo, e não obstante a inevitabilidade associada às perdas de existências, os códigos tributários em Angola não regulam de forma expressa os procedimentos que visam garantir a dedutibilidade fiscal dos custos em sede de Imposto Industrial nem tão-pouco como ilidir a presunção de venda das respectivas mercadorias, obviando assim a respectiva liquidação em sede de Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA).

Deste modo, às perdas efectivas associadas à destruição de mercadorias ou quebras de existências poder-se-ão acrescer impactos fiscais adversos em sede de Imposto Industrial e IVA.

É neste contexto que assume particular relevância o Instrutivo n.º 38/GJ/DGC/DSIVA/AGT/2021 (“Instrutivo”), recentemente publicado pela Administração Geral Tributária (AGT), e que estabelece um conjunto de procedimentos a serem verificados pelos contribuintes para que os custos com destruição, doação e quebras de existências sejam considerados como dedutíveis em sede de Imposto Industrial e seja ilidida a presunção de transmissão dos bens para efeitos de IVA. Vejamos de forma não exaustiva alguns dos principais aspectos associados a este Instrutivo.

No caso concreto das perdas por destruição de mercadoria, o Instrutivo determina a obrigatoriedade de o contribuinte submeter, em determinados prazos, um requerimento a solicitar à AGT o acompanhamento destes processos e incluir informação diversa como, por exemplo, as quantidades, características e valor dos bens a serem doados ou destruídos.

O processo de destruição de mercadoria deve ser acompanhado e validado presencialmente por técnicos da AGT. Contudo, a ausência destes técnicos, por motivos alheios ao contribuinte, não invalida o reconhecimento fiscal dos custos e afastamento da presunção da transmissão dos respectivos bens, desde que a destruição seja captada por fotografias ou vídeos.

No que se refere às quebras de existências, são aceites como custo em sede de Imposto Industrial as resultantes (i) do vencimento do prazo e mau manuseamento do produto pelos clientes, os quais são aceites até ao limite do valor de aquisição do bem; (ii) de furtos ou roubos, quando decorridos seis meses sobre a data da participação da ocorrência e não houver indícios conducentes à recuperação do bem, e (iii) de incêndios ou catástrofes naturais, desde que suportados por laudo emitido pelos serviços de protecção civil e bombeiros. Ainda assim, existem requisitos adicionais que devem ser cumpridos por parte dos contribuintes no que se refere a mecanismos de controlo e segurança das existências, correcto armazenamento das mesmas e tentativa de obtenção de seguros incidentes sobre as mercadorias.

Deste modo, ainda que tenha sido adicionado um novo procedimento de compliance fiscal, com a consequente burocracia associada, o Instrutivo em análise introduz maior clareza nas acções a serem implementadas pelos contribuintes, e garante maior consistência em matéria de procedimentos adoptados pelas diversas repartições fiscais na análise de uma questão sensível para muitas organizações.

*Head of Tax na Ernst & Young Angola