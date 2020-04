As medidas imediatas vão além do efeito “COVID-19” na economia

Em todo o mundo, vive-se um momento de grande “pânico” e ansiedade que tem exigido diferentes reacções e em diferentes velocidades contextualizadas à realidade de cada país afectado pela Pandemia da COVID-19.

Caiu por terra a ideia de que existem “super países”. Afinal, ainda ninguém dispõe da solução para esta pandemia (uma vacina). Enquanto isso, o caminho alternativo mais eficaz e comummente aceite tem sido o “isolamento social” que, em regime de “estado de emergência (EE)”, obriga ao encerramento de equipamentos sociais, empresas, limita a circulação/comércio interno, transfronteiriço, etc.

Diante desta realidade, em todo o mundo, os países debatem-se com duas grandes preocu pações, nomeadamente, (i) salvar a vida das populações (ii) assegurar a estabilidade económica. Dos países em desenvolvimento espera-se uma reacção que não é comparável a dos países desenvolvidos, porque os seus sistemas de saúde e economias são mais vulneráveis ao impacto desta crise pandémica.

No caso de Angola, antes da pandemia COVID-19, a “fotografia da nossa economia” era de uma batalha que ainda não estava vencida, contra a crise do petróleo iniciada em 2014, e demonstrava(i) uma recessão de 1,5% (dados FMI, 2019), (ii)taxa de desemprego de 31,8%, (iii) dívida pública em +60% do PIB, (iv) reservas internacionais líquidas em queda acumulada de 62%, desde 2014 (até IIo Trimestre de 2019), e (v) peso do petróleo nas receitas tributárias em mais de 60%. As perspectivas para 2020 apontavam para recuperação e crescimento de 1,8%, reforço do processo da diversificação da economia e o fomento da produção nacional em substituição das exportações.

É com este quadro de crise que a economia angolana foi surpreendida pela pandemia COVID- 19, com impacto em duas dimensões: (i) na saúde pública e (ii) na actividade económica.

Felizmente, até à data, o sistema de saúde nacional tem conseguido conter a propagação desta doença evitando a perda de vidas humanas em grandes proporções (25 casos confirmados, dos quais resultaram em dois óbitos, até esta data).

Tal controlo, não acontece com a actividade económica que regista (i) significativa redução da actividade comercial, (ii) forte possibilidade de aumento da taxa de desemprego, (iii) menos rendimentos para as famílias e menos consumo (excepto em bens essenciais), (iv) adiamento de intenções de investimento, (v) pressão à tesouraria das empresas (com actividade suspensa devido ao EE), e (vi) possibilidade de falência de algumas Micro, Pequenas e Médias Empresas (que representam a maior parte das empresas na economia angolana).

À semelhança dos outros países do mundo, o Governo angolano tem procurado (i) evitar o colapso do sistema de saúde e salvar vidas humanas, e (ii) evitar a “hibernação” da economia.

Ambas exigem mobilização de recursos financeiros e abalam as finanças públicas do País.

Através do Decreto 98/20, de 9 de Abril, o Governo aprovou “Medidas de Alívio do Impacto Económico Provocado pela Pandemia do COVID-19 sobre as Empresas, as Famílias e o Sector Informal da Economia” para responder à esta crise, que se resume na (i) atribuição de moratória fiscal, (ii)abertura de linhas de financiamento/apoio financeiro às famílias, cooperativas e empresas no montante estimado em cerca de 62,6 mil milhões kz com taxas de juros não superior a 9%, (iii) redução de burocracia, e (iv) transferência de rendimentos para as famílias mais vulneráveis.

É um esforço louvável e necessário. No entanto,verifica-se que no referido Decreto estão contempladas medidas para situações e necessidades pré-existentes, isto é, que não foram provocadas pela crise da Pandemia, mas que contribuem para estimular o ambiente económico, aumentar a base tributária, e combater à fome e a pobreza, tais como:

Extinção do registo estatístico; Extinção da emissão de alvará para as actividades de prestação de serviço, em particular;

Extinção do licenciamento dos contratos de gestão, prestação de serviços e assistência técnica estrangeira;

Formalização e organização da venda ambulante, mercados, transporte de mercadorias e passageiros;

Financiamento às cooperativas;

Programa de transferências sociais monetárias para beneficiar cerca de um milhão e seiscentas famílias.

Uma atenção particular vai para as linhas de financiamento ao sector produtivo. Por um lado,o documento não faz referência à maturidade nem a períodos de carência (se é ou não aplicável) aos créditos que serão concedidos pelo Fundo de

Apoio de Desenvolvimento Agrário (FADA) em 15 mil milhões Kz e pelo Banco de Desenvolvimento de Angola (BAD) de 750 milhões Kz destinados às explorações agro-pecuária familiares e às 270 cooperativas do sector da agricultura e das pescas, respectivamente.

Por outro lado, não estão indicadas as medidas que contribuem para desbloquear os constrangimentos que se verificam no acesso à linha de 860 mil milhões Kz, no âmbito do Programa de Apoio ao Crédito (PAC) que, até 14 de Fevereiro (publicado no Jornal de Angola), apresentava uma taxa de solicitação de 49% (138 solicitações no montante global de 425,1 mil milhões Kz) e taxa de aprovação de 26% (108,6 mil milhões Kz, que representa 37 aprovações das 138 solicitações).

Para estes últimos indicadores é recomendável perceber de que lado está o problema (nos banco sou nos empresários/empresas?).A verdade é que as empresas estarão pressionadas e precisarão de cash.

O sucesso das medidas de financiamento agora aprovadas também dependerá do nível de organização e profissionalização das empresas e das cooperativas porque terão que assegurar que essa produção seja consistente, com qualidade e elevados padrões de segurança alimentar, e conseguir reembolsar o crédito recebido.

Para isso, deverão optar pelo caminho da prosperidade evitando-se as experiências menos positivas que hoje representam o “malparado”na banca.