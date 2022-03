Ano novo ou mais 365 dias?

“O futuro é um dia de cada vez”. Esta frase de Arnaldo Santos, nos faz questionar o que semeamos, todos dias, para o futuro. Uma questão que se torna mais pertinente no início do ano.

Ainda estamos em tempos de Candandus e balanços, e ainda estão no ar os votos de um “Feliz Ano Novo”, as mesmas frases dos anos anteriores, mesmas vibrações e as mesmas emoções. Mas será isso que faz realmente um ano tornar-se novo? Bastam passar mais 365 dias? Essa é a questão crucial! Pensando bem..., não há “Ano Novo”! Temos apenas a continuação de mais 365 dias para realizar ou continuar a sonhar os sonhos dos últimos 365 dias. Podemos sim com atitudes novas fazer emergir um homem novo nas novas empresas com uma nova cultura de gestão e disso sim, pode resultar um ano novo. O primeiro pressuposto é termos a consciência de que tudo acontece no momento presente, no hoje, o futuro não é amanhã, o futuro já começou, acontece no presente e, por isso, não devemos deixar para amanhã o que podemos fazer hoje.

Decisões, comportamentos, de hoje, fazem o nosso futuro, por isso o futuro pode existir para uns e outros não. Alguns terão mais 365 dias, outros terão um ano novo, outros, infelizmente, poderão estar a viver num ano ou tempo que já não existe. Façamos as nossas escolhas.

Os estudos internacionais simplesmente nos alertam para uma realidade de que o futuro já começou melhor dizendo, o futuro acontece todos dias, numa velocidade cruzeira e transformacional. Estas mudanças e velocidades exigem novas atitudes por partes das pessoas e das empresas, a começar pelo alinhamento dos seus valores e propósitos. Os critérios das decisões e de medição dos resultados devem ser aqueles que melhor se enquadram com as práticas ambientais, sociais e de governança (conhecida pela sigla ESG, abreviatura de Environmental, Social and Governance).

As novas tecnologias iniciaram a revolução digital, cada vez mais disruptiva na sua acção e interação multidimensional na forma de comunicar, quer ao nível dos negócios quer na vida pessoal. A rapidez é o novo ritmo e exige um reforço dos princípios de Governance como a Transparência, Equidade, Prestação de Contas e Responsabilidade Corporativa. A capacidade de constante adaptação e criatividade determinará o futuro, ou melhor o presente das empresas.

A transparência não é algo fácil de ser praticado, começando pelas relações pessoais e familiares. No mundo empresarial as dificuldades são maiores.

Aliás a OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico) define o princípio da transparência como: “regras e regulamentos que orientam as decisões tomadas e a respectiva fiscalização, tendo em consideração que a informação (credível) deve ser disponibilizada a todas as pessoas e entidades afectadas pelas tomadas de decisão e pela sua fiscalização.” Este princípio basilar é que garante o princípio da participação que se refere “à participação igual, que homens e mulheres devem exercer nas actividades de governação, contemplando a participação directa ou indirecta, através de instituições ou representantes legítimos, num quadro de liberdade de expressão e de associação em sociedades civis organizadas”.

Nesta megatendência, todos “estamos todos connectados” 365 dias, 24h por semana, e Angola, obviamente, não está fora dela. Os critérios de selecção, quase natural, obrigam-nos a prestação de informações e transparência. O segredo já não é mais a alma de negócio. Neste novo mundo, a transparência é o corpo e alma de negócio.

Por isso, não esqueçamos que “o futuro é um dia de cada vez”. Logo, é preciso, diariamente, perguntar pelo que temos feito. É imperativo um urgente e sério esforço no entendimento das implicações ambientais sociais, políticas e financeiras das megas tendências mundiais. É fundamental, com o amor ao próximo, pensar nas futuras gerações.

Pela diversificação da economia, pelo combate à pobreza, pela inclusão é urgente repensar modelos de Governance que garantam um ecossistema promotor de prosperidade e confiança. Estamos num ano novo? Ou apenas mais 365 dias? Renova-se, pelo menos, uma nova oportunidade. O tempo é, sem dúvida, o maior critério da igualdade. Todos o temos, em igual medida, na mesma proporção. Não tem qualquer critério de distinção entre as pessoas, dá-nos a mesma oportunidade. Bendito tempo! Bendito mais 365 dias!

Para quem não aproveitou o tempo até agora, comece já, aproveite, faça novos caminhos e tire o maior proveito do seu tempo. Melhor forma de o fazer será, seguramente, abraçar os melhores modelos do Governance. Seja um agente das boas práticas de Governance, com muita energia positiva. Votos de um bom ano novo a todos e não apenas mais 365 dias.

*Membros da Associação Angolana de Corporate Governance (ACGA)