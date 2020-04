ANGOLA PÓS CORONAVÍRUS

No fim, quando surgiu a vacina, antídoto para combater a epidemia, não fomos os primeiros a aderir, assistimos ao comportamento evolutivo de sanidade do caso nas outras comunidades do mundo, primeiro. Quando o Sr. Generoso bateu a nossa porta e nós a abrimos, já estávamos certos que dali vinha a cura sem intenções secundárias.

Se não fosse sonho, julgaria que alguém nos estaria a fazer passar por cobaia até que o contrário se provasse. E porque connosco Deus é, o nosso quadro de CORONAVÍRUS foi intenso, mas tímido, pois apesar do sentimento de medo que nos assolava, da ansiedade e incertezas, morremos muito poucos, comparado àqueles países mais afectados.

Dos 8 casos positivos detectados, foram-se lamentavelmente 2 dos nossos compatriotas e os restantes 6 infectados, dentre eles um cidadão sul-africano recuperaram rapidamente. Graças ao dinamismo na acção dos nossos serviços de saúde, a capacidade de rastreio, acolhimento e tratamento, e o profissionalismo de todas as equipas multissectoriais integrantes, conseguimos conter a situação e mitigar a possibilidade de dilatação massiva da epidemia.

Sem esquecer que reciprocamente a população no geral acatou e implementou todas as medidas de prevenção impostas. Era mesmo um sonho! Virada a página – quando o CORONAVÍRUS fazia parte do passado, começou o choque de realidade no sonho: a real intenção dos angolanos de produzir e investir internamente e garantir serviços de qualidade a todos, já era um facto; a aposta na competência e menos práticas de favoritismos, aos poucos fazia-se sentir; a necessidade de não simplesmente erguer infra-estruturas como, sanitárias, de educação e estradas, principalmente, mas de compô-las com meios e equipamentos adequados, modernos e de fácil manuseio e sobretudo com elementos humanos bem preparados e capacitados, também tornou-se evidente. As viagens ao exterior para cuidados de saúde, em particular por gestantes para garantia de um parto seguro, deixaram de ser motivo pois o nosso sistema de saúde já se equiparava aos melhores do mundo. E para complemento, aquela geração nascida nos últimos 5 anos e adiante, já podia beneficiar de um sistema de ensino sofisticado e de reconhecimento internacional.

Que sonho! Reparem, que enquanto facto no nosso período de quarentena, infelizmente nem todos os estudantes puderam dar continuidade às aulas porque as escolas não tinham condições criadas para que de forma remota e virtualmente os estudantes interagissem com os seus professores. A realidade oposta era privilégio de alguns, apenas. Em abono da verdade, o outro lado (grande parte das famílias angolanas) seria incapaz de fazer face, sendo que dentre as duas, num e noutro caso familiar faltaria, condições financeiras para garantir a internet ou para garantir a ferramenta tecnológica fundamental – o computador.

A isso, chama-se desequilíbrio, mas no sonho tudo se tinha ajustado. A expressão “temos de diversificar a nossa economia” foi colocada em prática, porque finalmente os nossos economistas perceberam que o petróleo efectivamente já não é o futuro e que viver contraindo dívidas não permite um crescimento autónomo e não condicionado. O mercado abriu-se para todos os interessados e capacitados, e a concorrência passou a determinar o sucesso dos agentes desse mercado.

O sector privado viu novas oportunidades de negócio nascer e possíveis de ser executadas sem excesso de burocracias, de âmbito regulamentar, legal e funcional. Investiu-se muito no turismo, na agricultura e na indústria: comer bem e ser bem servido numa pousada, hotel ou restaurante, andar a pé e circular com qualquer meio de locomoção com segurança, tornou-se cultura em Angola. Vimos um crescimento exponencial do sector da agricultura, de tal forma, que garantia sustentabilidade a nível rural e urbano.

Com o desenvolvimento do sector da indústria transformamos a nossa economia, o que gerou emprego em grande escala e com a produtividade – força de trabalho e competência, receitas elevadas internas e externas derivadas da exportação diversificada de bens com preços competitivos. O nosso PIB de repente mudou de figura e compativelmente teve impacto nas vidas de todas as famílias angolanas, os salários e outras remunerações aumentaram. E o sonho continuava...

No sonho, a electricidade e a água constituíam os principais factores determinantes do bom funcionamento das outras áreas de actuação, e estes, estavam facilmente acessíveis para todos. Pelo belíssimo estado das nossas estradas ousei repetir uma viagem para aqui pertinho, ao Gulungo Alto, no nosso vizinho Kwanza Norte, para matar saudades de uma senhora camponesa que com muito carinho acolheu-me na minha primeira visita àquela terra e apresentou-me as plantações de café da sua família, que por sinal também eram a sua fonte de sustento.

Pudera, não passava de um sonho. No seio das famílias, os problemas reduziram-se sobremaneira, uma vez que os pais tiveram tempo para reflectir sobre o quão difícil é gerir duas ou mais famílias em simultâneo, foram forçados a tomar decisões de mudança de conduta e encontrar um meio-termo justo, e como resultado passou a haver menos famílias desestruturadas e consequentemente, menos crianças emocional e psicologicamente fragilizadas. Isso foi o melhor de tudo nesse longo sonho, porque representava a base para a redução dos nossos conflictos sociais.

As igrejas tornaram-se verdadeiros parceiros dos seus fiéis, ajudando-os na educação, com conceitos bíblicos que incentivam à moral e ao civismo, e à ética para todos os efeitos. Na axe do tempo, Angola superou as expectativas, já não precisávamos de mais 20 ou 30 anos, de acordo às estimativas de muitos, para termos um país equilibrado, o que alguns diriam “um país melhor”. O CORONAVÍRUS disciplinou-nos, no sonho.

Narração:

Núria de Oliveira Krüse