Angola não é para amadores

Nos últimos anos, diversos rankings colocaram o País entre os piores para realizar negócios e com um dos piores níveis de competitividade. Estes estudos são, essencialmente, resultado de entrevistas a empresários, pesquisadores e de consulta a documentos oficiais. Mas o curioso é que o País tem dificuldade em produzir estatísticas e, logo, o resultado das informações cedidas ao estudo é, naturalmente, duvidoso (no mínimo). Quero com isto dizer que podemos estar numa classificação melhor do que a divulgada (ou não).

Mas, em todo o caso, importa que a informação cedida para a elaboração destes estudos esteja correcta. Ademais, estes estudos deviam incluir mais dados, como o retorno do investimento, importante para apurar se, apesar das adversidades, o País é ou não apelativo ao investimento. Apesar da crise económica que Angola vive, o resultado financeiro das multinacionais que operam localmente evidencia que, e em comparação comparação com as operações em outros mercados, interessa, sim, manter e reforçar a presença no País da Palanca Negra Gigante.

No primeiro trimestre de 2020, será apresentado um estudo que reflecte exactamente a posição dos investimentos em Angola no resultado das multinacionais. A base do estudo foram os relatórios e contas dos últimos dez anos de diversas empresas. O estudo acaba por revelar um curioso paradoxo: como pode um dos 10 piores países para fazer negócio estar entre os quatro principais mercados das companhias internacionais que nele operam? Há muito que contesto a percepção do empresariado nacional sobre as reais oportunidades de negócios, bem como a fiabilidade das estatísticas internas, e o mais grave, a falta de informação sólida sobre o que é produzido, o custo real de produção e a eficiência da cadeia de distribuição. A fraca qualidade destas informações afecta a qualidade do investimento, levando ao incremento do negócio de importação de bens e enfraquecendo a nossa competitividade. Mas, daí a aceitar que Angola é um dos piores países para fazer negócio...? Não. Fazer negócio em Angola não é para amadores.