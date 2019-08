Angola e o pré-sal

O pré-sal é uma área de reservas petrolíferas localizada sob uma profunda camada de sal, formando uma das várias camadas rochosas do subsolo marinho.

Adquiriu esta nomenclatura por ter sido formado antes da rocha que compõe a camada salina. Geologicamente falando, a camada pré-sal refere-se a uma camada de rochas formadas preferencialmente por rochas carbonáticas localizada sob uma camada de sal. Entre a costa ocidental do continente africano e a costa oriental do continente sul-americana há um depósito de matéria orgânica que, acumulado ao longo dos anos sobre o sal prensado, se transformou em petróleo.

Pelos motivos mencionados antes, Angola sentiu – se estimulada a entrar nesta ‘luta’, ao acompanhar as primeiras descobertas ocorridas no Brasil, que tem as maiores reservas conhecidas em zonas da faixa pré-sal até ao momento identificadas.

O petróleo em Angola ainda representa a maior fonte de arrecadação de receitas, sendo o maior contribuinte para o Produto Interno Bruto (PIB). No entanto, por não conseguirmos torná-lo autosuficiente, é atribuído o status de ‘país importador’.

O pré-Sal é uma grande riqueza natural, mas requer muito investimento e os desafios são enormes.

Desafios técnicos:

Para se poder transformar estas estimativas em riqueza explorável, é necessário superar inúmeras barreiras técnicas em várias áreas que integram, directa e indirectamente, a cadeia de valor da actividade petrolífera.

Podemos citar algumas destas barreiras, como a integridade dos equipamentos de exploração que resistam às elevadas pressões, e dutos que suportem as temperaturas altas advindas do processo de produção, bem como a logística, que terá

um papel predominante.

Alguns dos desafios que podem surgir na exploração e o transporte do petróleo do pré-Sal são:

a) Reservatórios: interpretação dos dados sísmicos; caracterização dos reservatórios; possível viabilidade técnica da injecção de gás e água;

b) Logística: tubulações de alto diâmetro a profundidades acima de 2.200 metros; distâncias da costa (superiores a 100 km);

c) Engenharia submarina: aperfeiçoamento na tubulação de subida (riser), considerando também as altas pressões e concentrações de CO2, devido à profundidade da água.

Desafios económicos

Os custos de extracção de petróleo e gás natural no pré-sal são maiores do que os dos reservatórios localizados acima da camada de sal, cujatecnologia já é plenamente dominada pelas empresas do sector.

O custo médio de extracção de petróleo em Angola (achando uma media entre as operadoras multinacionais) tem sido aproximadamente abaixo dos 10 USD por barril. No entanto, no présal, o custo de extracção pode ser 50% superior. Dadas as dificuldades económicas que o País enfrenta nos últimos quatro anos, ainda não seria viável investirmos.

Desafios institucionais

Angola carece de um Banco de Dados de Exploração e Produção como principal fonte de informação do sector petrolífero. Tal poderia ser feito e gerido Agência Nacional de Petróleo e Gás (ANPG), sendo os estudos de geologia do subsolo feitos por esse órgão, de modo a fornecer os dados técnicos viáveis e palpáveis não só para o présal, mas para outras áreas da mineralogia angolana, como diamantes, ouro, entre outros.

Dada a falta dos estudos profundos, o País ainda carece de informações relacionadas com :

• Reservas provadas - há uma chance maior do que 90% de que o óleo seja recuperado;

• Reservas prováveis - A chance de obter realmente o óleo é superior a 50%;

• Reservas possíveis - A probabilidade de recuperação do óleo é significativa, mas inferior a 50%.

As informações relacionadas com a reserva de gás natural versuso gás associado são um grande exemplo. O País precisa de reavaliar as reservas de gás natural e dissociá-las do gás associado para melhor compreensão, não só para o Estado, mas para as universidades e pesquisadores.

Outra grande vantagem que o Banco de Dados poderia trazer aos órgãos de direito seria a recuperação de dados, principalmente nos casos de projectos abandonados, como por exemplo os do blocos 38/11 e 39/11, ambos no pré-sal, cujas informações relacionadas com a sísmica e outras de cariz exploratório poderão servir num futuro próximo e racionalizar os custos de exploração e pesquisa, caso haja necessidade de se retornar a estes blocos.

Em Suma:

Olhando para o Brasil e para a sua descoberta de óleo no pré-sal, nota-se que tem dado grandes resultados. Em África, mais precisamente em Angola, que no momento detém ainda a hegemonia do continente na produção de petróleo, o resultado apresentou-se promissor até à crise que assolou o País.

A descoberta do pré-sal representa um marco na história da indústria petrolífera no Brasil e pode representar para Angola também, no momento certo. Para isso, é necessário unir esforços entre a Sonangol (operadora de ‘bandeira’ nacional), o MIREMPET (órgão de Tutela) e a ANPG (como órgão regulador), o que será oneroso e levará tempo para atingir uma solidez palpável. Para que se tenha mérito na exploração do présal e resultados promissores, os desafios económicos, logísticos e técnicos devem ser vencidos.

Neste momento, NÃO seria viável a nossa entrada no pré-sal, pelas razões mencionadas. A forma mais plausível seria desenvolver o método de produção actual, alavancar a economia, criar políticas de atracção de investimento estrangeiro com capital e know-how, investir em capital humano e em instituições capazes, como o Banco de Dados que vai providenciar estudos relacionados com a indústria de petróleo e gás que nos darão oportunidade de ter uma visão abrangente sobre as nossas reais reservas. Temos que ser capazes de saber quais as nossas reservas provadas, prováveis e possíveis.