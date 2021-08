Angola “campeã” dos preços baixos

Angola é, neste momento, o País com o preço mais “barato” da gasolina e do gasóleo na Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral (SADC, sigla em Inglês) e o terceiro do mundo com a gasolina e quinto com o gasóleo, de acordo com a notícia veiculada pelo Jornal Mercado na edição 289 (30 de Julho).

Até parece estar tudo bem, na verdade, não!

Este nível de preço dos combustíveis deve-se ao facto de Angola não os actualizar desde 2016, conforme os Decretos Executivos N.º 235/15, de 30 de Abril e 706/15, de 30 de Dezembro, na qual a taxa de câmbio de suporte foi de 155,612 Kz/USD e o Preços do Barril de petróleo de 39,98 USD/Barril, face aos actuais 638,78 Kz/USD e 74,936 USD/Barril.

Entretanto, essa posição é sustentada pelos subsídios aos combustíveis, que empurraram o País para a terceira posição na lista dos campeões de preços baixos. Actualmente, a gasolina custa 160 Kz por litro, cerca de 0,25 cêntimos USD, e o litro de gasóleo a 130 Kz (0,21 cêntimos USD).

Considerando o preço médio internacional de 1,2 USD, sem as subvenções, o litro deveria custar pelo menos 600 Kz, ou seja, o Governo paga cerca de 400 Kz por cada litro de gasolina e mais de 300 Kz para o gasóleo.

Logo, os preços praticados nas bombas de combustíveis não são reais.

Afinal o Governo deve ou não subvencionar os combustíveis? Os subsídios são bons, por um lado, porque aliviam de certa forma uma carga para a população, um bom exemplo, é o subsídio à agricultura, através do fornecimento de combustíveis abaixo do preço de mercado geram vantagens fictícias, nomeadamente a possibilidade de os produtos agrícolas poderem chegar ao mercado a preços mais baixos, com os quais os produtores nacionais conseguirão competir com as importações.

Por outro lado, há uma desvantagem real, que recai para o aumento das despesas públicas, que serão financiadas por subida de impostos ou endividamento público, sendo o ónus da dívida transferido para as gerações vindouras.

Em Novembro de 2018, a margem do memorando de políticas económicas e financeiras assinado entre o Governo e o FMI, no âmbito do Acordo de Financiamento Alargado (EFF, na sigla em Inglês), definiu-se que os subsídios a esses dois derivados deveriam ser eliminados até o final do primeiro semestre de 2020. E não aconteceu.

De acordo com as informações publicadas pelo Instituto de Gestão de Activos e Participações do Estado (IGAPE) de Janeiro a Março deste, o Governo gastou cerca 168,6 mil milhões Kz (263,9 milhões USD) com subsídios aos combustíveis, dos quais 123,4 milhões USD (47%) foram subvencionar os preços do gasóleo e 59,4 milhões USD 22% para a gasolina.

Mas afinal, quando serão eliminados os subsídios aos combustíveis? Não se sabe, tarde ou cedo deve acontecer! Pesquisadores, economistas e consultoras não acreditam que o Governo actual deverá terminar com os subsídios aos combustíveis em época eleitoral, apesar de ser uma das principais reformas acordadas com o FMI.

* Editor de economia