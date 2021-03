África precisa de líderes africanos!

Os líderes africanos devem pensar profundamente sobre a forma como gerem os recursos dos Estados. Ao invés de criarem estratagemas constitucionais e militares para se perpetuarem no poder, devem trabalhar para que os respectivos Estados tenham condições económicas aceitáveis aos dias de hoje.

África está livre da dominação europeia há mais de 64 anos, mas nenhum estadista, principalmente subsariano, envidou esforços para que tenha uma economia estável, à semelhança dos países ocidentais, onde gastam o dinheiro público em viagens desnecessárias. Esquecem-se de que um dia podem ser vítimas das próprias inépcias governativas. Foi triste saber que o primeiro-ministro da Costa do Marfim, Hamed Bakayoko, morreu num hospital da Alemanha, vítima de câncer, depois de ter falhado a cura num hospital de Paris, em França.

O governante marfinense, muito querido pelo presidente Alassane Ouattara, morreu num país europeu por falta de unidades hospitalares, à dimensão dos europeus e norte-americanos, naquele país, independe da França desde 1963.

Dinheiro para erguer um hospital contemporâneo e formar médicos competentes há, mas por falta de vontade política não o fazem. Preferem esbanjar o dinheiro público na Europa e América, onde chegam a ser aldrabados, chantageados e humilhados, como fossem figuras ou indivíduos simplórios.

Choca-nos saber que um presidente ou primeiro ministro africano foi a um país europeu ou à América do Norte para tratar da saúde. Choca-nos ainda mais se o presidente esteve ou está no poder há mais de 15 anos. Será que a construção de um hospital, pelo menos à dimensão do Sírio-libanês, no Brasil, custa a vida de um Chefe de Estado? É chegado o momento de os presidentes africanos terem orgulho dos países que presidem. Será que os presidentes e chefes de governos africanos contribuem para eterna subserviência do continente africano? Acreditamos que não. Mas também estamos convictos de que nenhum presidente europeu virá um dia ao Continente Berço (como nos fazem acreditar) tratar da saúde.

Será que a falta de hospitais de referência em África é para privar o africano de assistência médica e medicamentosa? Pois, os governantes (incluindo alguns privilegiados) têm dinheiro e facilidade de se tratarem no estrangeiro (Europa e América). Mas, nem por isso se safam.