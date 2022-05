Activos do Estado à mercê!

O Executivo assumiu a bandeira do combate à corrupção, um mal que corrói a robustez de qualquer economia no mundo.

Desde a investidura de João Lourenço, como Presidente da República, em 2017, que o combate à corrupção passou para o discurso oficial, para o “dicionário político e económico” do País.

Este combate consiste na recuperação de activos surripiados ao Estado por altos dignitários - um enriquecimento sem causa que dilapidou o erário durante décadas, que atrasou o desenvolvimento económico e social do País. Vezes sem conta somos brindados com informações sobre a recuperação de mais activos, um sinal positivo do Executivo de que o combate a este fenómeno não tem recuo, aliás, num dos seus discursos recentes, no âmbito das visitas que tem efectuado pelas províncias, João Lourenço foi pretório: “muito foi feito e continuará a ser feito na luta contra à corrupção e à impunidade, na criação de um bom ambiente de negócios e na reforma política”.

Quando recuperados, os activos são submetidos a fiéis depositários para um adequado aproveitamento. É aqui onde reside o problema! Será que estes activos são muito bem aproveitados?

Pelo que sabemos nem sempre o cuidado é o mais adequado – os activos, os imóveis estão a deteriorar-se, estão à sua mercê. Aqui podemos entender imóvel como um tipo de bem que consiste em terrenos e edifícios, etc. Logo, se a recuperação destes bens tem custos igualmente ao Estado, não faz qualquer sentido negligenciar aquilo que passa para a esfera do Executivo, sob pena de o Estado vir a ter mais custos com a reparação dos referidos activos.

O Estado precisa fazer excelente proveito destes imóveis, privatizá-los, ou leiloá-los. Em alguns casos, o Estado exerce actividades em edifícios em regime de arrendamento, não é, pois, chegada a hora e vez de o Executivo fazer cortes com arrendamentos.

Os imóveis recuperados não seriam escapatória face à contenção de custo em tempo de crise económica e financeira de que o País está mergulhado?

Não é por acaso que, recentemente, aquando da celebração do 43º aniversário da Procuradoria-Geral da República (PGR), a procuradora Eduarda Rodrigues, directora do Serviço Nacional de Recuperação de Activos chamou a atenção para a degradação de muitos activos, tendo igualmente anunciado o leilão de viaturas recuperadas, no âmbito do combate à corrupção. Hoje, mais do que recuperar activos, o Estado deve tirar partido deles, pois não deve se dar ao luxo de perder mais dinheiro.