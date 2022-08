Neste mês celebra-se a “Tomada da Banca”, um marco histórico no sector bancário e no sistema financeiro angolano. Apesar de alguns especialistas não concordarem com a posição tomada pelo então Governo, uma vez que os bancos comerciais passaram a ser geridos pelo Estado. Segundo o BNA, em preparação à proclamação da independência de Angola e para salvaguardar os interesses económicos e financeiros do País, no dia 14 de Agosto de 1975, o Governo de Transição, através do Despacho Conjunto nº. 80/75, dos Ministérios do Planeamento e Finanças e da Economia, suspendeu os Órgãos Sociais dos Bancos Comerciais e nomeou a Comissão Coordenadora da Actividade Bancária – CCAB, que passou a gerir os os bancos comerciais. Esta acção ficou conhecida como “Tomada da Banca”.

A Comissão ficou encarregada da direcção e coordenação das instituições de crédito, dirigindo os destinos da Banca até que foram confiscados os activos e passivos do Banco de Angola (criado a 14 de Agosto de 1926, detinha o Banco de Angola a exclusividade no comércio bancário no País até 1957, momento em que emergiu no mercado o Banco Comercial de Angola).

Com efeito, em 1976, no quadro das transformações político-económicas que se vinham realizando, o Governo confiscou o activo e o passivo do Banco de Angola e criou o Banco Nacional de Angola (BNA), com funções de Banco Central, Banco Emissor, Caixa do Tesouro e de Comércio Bancário .

A partir de 1978, a actividade bancária passou a ser exclusivamente exercida por bancos do Estado. Até à independência, em 1975, para além do Banco de Angola, que era o banco emissor e comercial, operavam em território nacional cinco bancos comerciais: o Banco Comercial de Angola (BCA), Banco de Crédito Comercial e Industrial (BCCI), Banco Totta Standard de Angola (BTSA), Banco Pinto & Sotto Mayor (BPSM) e o Banco Inter Unido (BIU).

Operavam também quatro instituições de crédito: o Instituto de Crédito de Angola (ICRA), Banco de Fomento Nacional (BFN), Caixa de Crédito Agro-Pecuário (CCAP) e o Montepio de Angola. Hoje, o sistema financeiro nacional acomoda 25 bancos, com mais de 1.800 agências bancárias espalhadas em todo País, onde Luanda é o centro financeiro do País.

É importante realçar que os bancos apresentam um balanço que reflecte as escolhas dos agentes económicos: crédito ao consumo ou à habitação no que toca às famílias e financiamento do fundo de maneio ou do investimento no que toca às empresas.

A banca capta depósitos para ceder crédito e anda de mãos dadas com a economia real. Hoje a banca angolana é bem mais robusta e tem dado largos passos no que concerne a sua importância na economia, apesar de ter grandes desafios pela frente, como a própria literacia financeira dos clientes , a digitalização banca e a criação de produtos e serviços que vão de encontro com as necessidades dos clientes e da economia . Por outro lado, para um sistema bancário mais consistente é necessário que as políticas económicas estejam alinhadas com o papel fundamental da banca e a satisfação das famílias e das empresas.

*Henrique Kaniaki